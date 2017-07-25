دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ لاتخاذ القرار الصحيح بشأن قانون “أوباما كير” للرعاية الصحية، لكن يبدو أن بعض مستخدمي الإنترنت لم يلتفت لدعوات ترامب وبدلا من ذلك جذب اهتمامهم ملامح غير عادية لوجه سيدة.

وظهرت السيدة في مقطع فيديو تقف خلف الرئيس الأمريكي أثناء خطابه على خشبة المسرح مع بعض الأسر التي ادعت أنها تضررت من برنامج الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للرعاية الصحية، ولفت انتباه مستخدمي موقع تويتر حواجبها الغريبة، ووصفوا بأنها الأغرب على الإطلاق.

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