كشف مصدر أمني في العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، عن مقتل مقدمة البرامج لقاء سعد “لوليتا” بعدة طعنات في جسدها.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن “مقدمة البرامج وجدت مقتولة بعدة طعنات في جسدها داخل شقتها في بغداد”.

واضاف، إنه “لم يتسنى تحديد المنطقة التي قتلت فيها بالضبط، وذلك لعدم وجود ابلاغ رسمي لمديرية النجدة في كافة قواطعها”.

غير أن هذه الأبناء تبقى غير مؤكدة حتى اللحظة إذ أعلن أحد زملاء المذيعة أن الخبر كاذب.

وقال الإعلامي العراقي ياسر سامي اليوم الاثنين إنه تأكد من أن الخبر غير صحيح.

وعملت لوليتا كمقدمة برامج في قناة السومرية الفضائية وتحديداً في برنامج (ياسر مان) الذي قدم في شهر رمضان الماضي.

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