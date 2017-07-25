أثارَ حفلُ زفاف طفلين يبلغانِ من العمر 13 عاما فقط، في قرية بمقاطعة “دينجان” الصينية، ضجةً كبيرة سيّما وأنّ الطفلة ظهرت حاملا في الشهر الخامس.

وبحسب موقع “ميتور” البريطانيّ، فقد أقامت عائلاتُ الطفلين حفل الزفاف في الشهر الماضي، وأثارت اللقطات غضب مستخدمي الإنترنت في الصين، خاصة أن الزفاف لا يمكن الاعتراف به رسميا نظرا لعمر الطفلين.

من المعروف أن السن القانوني لزواج الفتيات في الصين هو 20 سنة و22 سنة للرجال.

وقالت وكالة “شينخوا”، إن زواج الأطفال مشكلة كبيرة الصين، وكثيرا ما يحدث عندما يترك الآباء الأطفال في رعاية الأجداد من أجل العمل في المدن التي تبعد آلاف الأميال، وعدم توافر برامج التثقيف الجنسي.

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