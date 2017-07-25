أثار غياب العقيد محمد شعراوي، الحارس الشخصي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن افتتاح قاعدة “محمد نجيب العسكرية”، التي تم افتتاحها يوم السبت الماضي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن “شعراوي” يعتبر كـ”الظل” للرئيس المصري منذ أن تم تعيينه حارسا شخصيا له.

وفي ظل حالة الجدل، تداول ناشطون صورة حديثة للعقيد “شعراوي” زادت من حالة الجدل أكثر من السابق حيث شكل ظهوره في الصورة مفاجأة مدوية، أثارت العديد من التساؤلات.

ووفقا للصورة التي تم تداولها ورصدتها “وطن”، فقد ظهر الحارس الشخصي للرئيس المصري وهو مصاب في كتفه، في حين رجح الناشطون أن يكون قد تعرض لإطلاق نار، حيث يظهر ذلك جليا وتثبته الضمادات التي وضعت على كتفه.

وفي حين لم تصدر الجهات الرسمية أي بيان أو تصريح توضح فيه أسباب الغياب للعقيد “شعراوي” وإصابته، الامر الذي بات محل سجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومصدرًا جديدًا للتنبؤات، في حين توقع بعضهم بأن هذه الصورة تثبت تعرض “السيسي” لمحاولة اغتيال استطاع العقيد “شعراوي” أن يفشلها .

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