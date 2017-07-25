شيع آلاف الأردنيين جثمان الذي قتل الأحد الماضي برصاص ضابط أمن إسرائيلي يعمل في بعمان.

وأطلق المشاركون في الجنازة هتافات طالبت بالقصاص من قاتل الجواودة والكشف عن نتائج التحقيق، وطالب أردنيون غاضبون حكومة بلادهم بإغلاق سفارة وطرد سفيرها من البلاد.

وأدى المصلون صلاة الجنازة على الجواودة في ساحة بمنطقة دوار الشرق الأوسط في ، ليوارى بعدها الثرى في مقبرة أم الحيران.

وأثناء توجههم مشيا على الأقدام إلى المقبرة، التي تبعد بنحو كيلومتر عن الساحة التي شهدت صلاة الجنازة، علت أصوات المشيعين بهتافات منددة بإسرائيل، تطالب بإغلاق سفارتها في عمان وطرد سفيرها، رافعين صور “الجواودة”، والعلمين الأردني والفلسطيني.

وهتف بعضهم بعبارات من قبيل “لا سفارة إسرائيلية.. على الأرض الأردنية”، و”لا سفارة ولا سفير.. والرابية (منطقة وجود السفارة بعمان) بدها تحرير”.

كما هتفوا للقدس والمسجد الذي تعرض في الأيام الأخيرة لانتهاكات إسرائيلية، مرددين “عالقدس رايحين.. شهداء بالملايين”، و”بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى”.

    

Also published on Medium.