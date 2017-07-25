قال إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، سفير دولة قطر بالجزائر، إن حماس تعدّ “حركة مقاومة شرعية تماما مثل الثورة الجزائرية المباركة”، في رد محتمل على تصريحات أدلى بها سفير السعودية بالجزائر، سامي بن عبد الله الصالح عندما قال إن بلاده تعتبر “حماس” حركة إرهابية، مستدركا القول “إذا كانت هذه الأخيرة تسعى للمشاكل”.

وأشار السهلاوي في حوار مع جريدة الخبر الجزائرية، نُشر الثلاثاء، أن حماس تماثل ما قام به الجزائريون عندما “حملوا السلاح لطرد المحتل الغاصب من أراضيهم”، مستدركا القول إن قطر لا تدعم “حماس، بل تدعم الشعب الفلسطيني وتتعاون مع السلطة الفلسطينية، ووجود حماس في قطر هو تمثيل سياسي للحركة التي توجد كذلك بالجزائر”.

وأشار السهلاوي أن بلاده “لا تدعم الإخوان المسلمين، لأنها دولة تدعم الحكومات وتقيم علاقاتها مع الحكومات. فهي دولة وليست حزبا سياسيا، وكذلك الأمر بالنسبة لحركة حماس المدرجة في قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها بالنسبة للدول العربية حركة مقاومة شرعية”.

واستغرب السهلاوي كيف أصبحت حماس “متهمة بالإرهاب من قبل سفير دولة عربية ويتم الترويج لذلك في الجزائر، في وقت يحتفل الشعب الجزائري بانتصاره على المحتل وتحرير أرضه بالسلاح، وظهر وكأنهم لا يحترمون تضحيات الجزائريين”، ولم يحدد السفير القطري الدولة العربية التي أشار لها.

وكان سفير السعودية لدى الجزائر قد أثار جدلاً واسعاً عندما وصف حركة حماس الفلسطينية بالحركة الإرهابية الامر الذي فجر موجة غضب عارمة ضد تصريحاته.

Also published on Medium.