قال الكاتب الصحفي الروسي والمحلل السياسي، “إيغور غاشكوف”، إن الأزمة الخليجية بين دول الحصار وقطر، أدت إلى تغير موازين القوى الجيوسياسية في العالم الإسلامي مما أدى إلى تقارب عدد من دول العالم التي كانت تعتبر في يوم من الأيام متنافسة فيما بينها.

وأشار الكاتب في مقال له نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية إلى تصريحات السفير القطري لدى روسيا، فهد بن محمد العطية، التي أكد فيها أن بلاده تنظر إلى الكرملين كشريك تجاري رئيسي، لافتا الكاتب إلى أن العديد من الخبراء يرون أن قطر قد تصبح حليفا لروسيا في مجال الغاز وأكبر مستهلك للسلاح.

وأكد “غاشكوف” على أن استعداد روسيا لتقديم المساعدة لقطر أصبح واضحا بعد زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في التاسع من حزيران/ يونيو الماضي، في الوقت الذي اقترحت فيه السلطات الروسية بدء توريدات المنتجات إلى الدولة الشرق أوسطية.

وأضاف أنه بعد مرور شهر، اقترح الجانب القطري التعاون الاقتصادي، وأعلن السفير القطري أن بلاده تحتاج إلى تنويع الاقتصاد، كاشفا أنه من المتوقع أن تلعب موسكو في هذا التنويع دوراً مهماً، وقد تصبح الأخيرة ضامنة لعدم عودة قطر إلى الاعتماد على السعودية.

ولفت غاشكوف إلى أن قطر تحصل اليوم على توريدات أساسية من إيران المجاورة. “علما أن صداقة قطر مع جارتها إيران أدت إلى مواجهة مع الدول العربية”.

واختتم الكاتب مقالته بأن موسكو والدوحة قد تقتربان في ضوء تلك الأحداث. وقد يشجع الوضع الصعب لقطر إلى تطوير المشاريع المشتركة في مجال الغاز بين موسكو والدوحة التي لم تتطور لأسباب سياسية من قبل. وتهتم كل من موسكو والدوحة في الحفاظ على أسعار عالية للوقود.

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