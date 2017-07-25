اغتصبَ شيخٌ مصريّ فتاةً تعاني من قصور ذهني، بعد أن تعرّف عليها من خلال “جروب” ديني على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ثم استدرجها الى منزله وارتكب فعلته، في مدينة المنصورة بالدقهلية.

وبحسب وسائل إعلام مصريّة، فقد أصيبت الفتاة بنزيف، ثمّ اتجهت إلى الشارع، وتحدثت مع أحد المتواجدين وروت له قصتها، فهرع بها إلى قسم ثان المنصورة، وحررت محضرًا بالواقعة.

وتمكنت المباحث من القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته، مؤكدًا أن الفتاة هي التي حضرت إلى منزله.

ومن التحريات تبين أن الفتاة البالغة من العمر(24 عاماً) اشتركت في «جروب ديني» على “فيس بوك”، وتواصلت مع المتهم للاستفسار عن بعض الأحاديث والآيات القرآنية، إلى أنه طلبها بالحضور إلى مسقط رأسه بعزبة الشال في مدينة المنصورة، وعند حضور الفتاة اعتدى عليها جنسيا.

وأكدت هيئة الدفاع عن الفتاة، أنهم سيطالبون بإعدام المتهم بعد استدراج الفتاة واستغلالها واغتصابها.

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