أعربت الفنانة والرسامة القطرية “غادة بنت علي” عن ترحيبها بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبلدها عبر لوحة فنية رسمت فيها كلمة “الزعيم”، وعليها رمزا العلم التركي: الهلال والنجمة.

ونشرت الفنانة القطرية لوحتها عبر حسابها على موقع تويتر، وأرفقتها بعبارة ” مرحبا بالزعيم رجب طيب أردوغان”.

كما أعادت الشيخة “المياسة بنت حمد آل ثاني” شقيقة أمير قطر الشيخ تميم، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، نشر تغريدة الفنانة التي احتوت اللوحة، في تأكيدها على معنى الصداقة بين تركيا وقطر الذي تضمنته.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الإثنين قطر، في ختام جولته الخليجية التي بدأها أمس الأول بزيارة السعودية ثم الكويت.

وتأتي جولة أردوغان في إطار مساعيه لحل الأزمة الخليجية التي بدأت 5 يونيو/ حزيران الماضي، بإعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع الدوحة، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.

وتزامنًا مع وصول أردوغان العاصمة الدوحة، أطلق المغردون القطريون هاشتاقا ترحيبيا بزيارة الرئيس التركي لبلادههم، تحت وسم #شعب_قطر_يحتفي_بقدوم_اردوغان، الذي سرعان ما تصدر “الهاشتاق” ترند أعلى الهاشتاقات تغريدًا في مواقع التواصل الاجتماعي بقطر.

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