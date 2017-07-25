دفاعا عن ولي العهد السعودي السابق، محمد بن نايف، شن الأمير عبد العزيز بن فهد نجل العاهل السعودي الأسبق فهد بن عبد العزيز آل سعود، هجوما عنيفا هو الأول من نوعه على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ناعتا إياه بالإبليس الحاقد الذي أغوى المسلمين.

وقال “ابن فهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ردا على ناشط إماراتي حاول المساواة بين محمد بن زايد والملك سلمان مصورا الإمارات بحامي حمى السعودية: “لاتحط صورتك جنب سلمان.سلمان ولد عبدالعزيزالفيصلي الخسيس مثلك مايقرب كحيلان.ماتاصل نعلته ياالسرسري وجهك أسود,وجه شيطان.خاين دين في جهنم ترتمي”.

لاتحط صورتك جنب سلمان.سلمان ولد عبدالعزيزالفيصلي

الخسيس مثلك مايقرب كحيلان.ماتاصل نعلته ياالسرسري

وجهك أسود,وجه شيطان.خاين دين في جهنم ترتمي https://t.co/azOWcg16QB — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 25, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مواصلا هجومه العنيف: “إبليس من فعايلك نشوان..قال آخذإجازه دامك خوي لاحشامنت ولي للرحمن..وليك ترمب ورافضي ومولوي باكرلاجيت للواحدالديان..إن ماتبت تراك بناره تكتوي”.

٢إبليس من فعايلك نشوان..قال آخذإجازه دامك خوي

لاحشامنت ولي للرحمن..وليك ترمب ورافضي ومولوي

باكرلاجيت للواحدالديان..إن ماتبت تراك بناره تكتوي https://t.co/azOWcg16QB — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 25, 2017

وواصل “ابن فهد” هجومه ناعتا ولي عهد أبو ظبي بالتافه والحاقد الذي أغوى المسلمين قائلا: “ياالتافه الحاقد يا طقعان…أغويت المسلمين وتراك المنغوي زايد لو طلع عاد غضبان…خذهامني وأنا أبوتركي الفيصلي”.

٣ياالتافه الحاقد يا طقعان…أغويت المسلمين وتراك المنغوي

زايد لو طلع عاد غضبان…خذهامني وأنا أبوتركي الفيصلي https://t.co/azOWcg16QB — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 25, 2017

وفي سياق متصل ومع ارتفاع حدة التكهنات حول المصير المجهول لولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف وتزامنا مع تداول وثيقة مسربة من ولي العهد السابق محمد بن نايف للعاهل السعودي كشف فيها أن الإمارات تعمل على تأجيج الفتنة محذرا فيها الملك سلمان من الانصياع للإملاءات الإماراتية، وجه الأمير عبد العزيز بن فهد، نجل الملك السعودي الأسبق فهد بن عبد العزيز، صباح اليوم الاثنين مجموعة من النصائح والرسائل له، داعيا إياه إلى الاعتصام بحبل الله وأن يخلص له الدين ويقرأ القرآن الكريم إذا أراد النصر.

وقال “ابن فهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”في الليلة الظلماء يفتقد البدر, إسمع من خادمك, تبي النصره؟إستعصم بالله وأخلص له الدين وصلي لربك وأنحر وتعبد له بالقرآن”.

وتابع مطالبا إياه بعدم اليأس: “لاتيأس من روح الله,فاصدق الله يصدقك,بع لله,سبحانه إن نظرإليك نظره فقط,خلاص,جاءك النصرالعظيم,وألإخلاص له وترك غيره”.

ووفقا للوثيقة التي حصلت عليها “وطن”، فإن ولي العهد السعودي السابق، محمد بن نايف أكد كشفه “الخدعة الإماراتية” لتوسيع دائرة الخلاف في الديوان الملكي السعودي، مؤكدا بان محمد بن زايد “يصب الزيت على النار ويصطاد في الماء العكر”، في إشارة لعلاقته مع ولي ولي العهد في حينها محمد بن سلمان.

وحذر “ابن نايف” في رسالته للملك سلمان، مؤكدا وجود خلافات حقيقية بين السعودية و البحرين والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى، مؤكدا في الوقت نفسه إلى وجود ضغائن بين “آل زايد” و “آل ثاني”، وان من الحكمة عدم السماح للإمارات باستخدام السعودية كألعوبة في تنفيذ سياستها المعادية للعالم العربي ولصالح امريكا.

وتجدر الاشارة ان وثائق ويكليكس كشفت عن شتائم وجهها ابن زايد لوزير الداخلية الراحل محمد بن نايف حيث وصفه أمام مسؤول أمريكي بالقرد.

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