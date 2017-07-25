شن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هجوما عنيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب مواقفها العدائية “الخبيثة” ضد المملكة العربية ، مشيرين إلى أن علاقاتها مع المملكة مبنية على الخداع والتضليل، مؤكدين بأن علاقتها معها مصلحة ومؤقتة لتحقيق أهدافها وستنقلب ضدها فور تحقيقها.

 

وأطلق الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاغا بعنوان: #ابوظبي_تسحب_على_السعوديه ، وثقوا فيه التاريخ الأسود لأبو ظبي في علاقتها مع ، في الوقت الذي عملت فيه على تحريض المملكة ضد قطر بزعم علاقتها مع طهران، مؤكدين بأنه بمجرد انتهاء الأزمة مع قطر ستوجه سياساتها العدائية ضد المملكة، مشيرين إلى قيامها بسحب جميع الكتب المتعلقة بـ”ابن عبد الوهاب” وعلماء السعودية من مناطق نفوذها باليمن بزعم أنها تحرض على الإرهاب.

 

وكانت الإمارات قد أمرت بمصادرة كتب السلفية والوهابية، من المحافظات اليمينة الخاضعة لنفوذها، التزاما بقرارات مؤتمر “أهل السنة والجماعة” الذي عقد بالشيشان، في أغسطس/آب الماضي، ولاقي جدلا واسعا.

 

وبحسب تعميم صادر للأئمة والخطباء، فإنه تقرر مصادرة الكتب والمنشورات والمطويات والأشرطة لـ”ابن تنمية” و”ابن القيم” و”محمد بن عبد الوهاب” وعلماء الوهابية في السعودية.

 

وبحسب نص التعميم، فإنه “لوحظ أن كل مكتبات المدينة (مديرية الشهر)، تحتوى على كتب وأشرطة ومنشورات وهابية لابن باز وبن العثمين وصالح الفوزان وبن جبرين واللحيدان وأحمد المعلم وعبد الله الأهدل وغيرهم ممن ينشرون الفكر الوهابي المتشدد”.

 

ودعا التعميم إلى عدم المصادمة مع الأهالي المتعصبين للفكر الوهابي المتشدد، و”محاولة سحب الكتب بحجة تجديد واستبدال وتطوير المكتبات”.

 

وأضاف التعميم: “يجب إخبار الأهالي أن هذا توجه النخبة الحضرمية والأشقاء في دولة الإمارات التي تشرف على شؤون حضرموت وأن معارضة هذه الخطوة قد تعرضهم للمحاسبة والاعتقال”.

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