شن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هجوما عنيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب مواقفها العدائية “الخبيثة” ضد المملكة العربية السعودية، مشيرين إلى أن علاقاتها مع المملكة مبنية على الخداع والتضليل، مؤكدين بأن علاقتها معها مصلحة ومؤقتة لتحقيق أهدافها وستنقلب ضدها فور تحقيقها.

وأطلق الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاغا بعنوان: #ابوظبي_تسحب_على_السعوديه ، وثقوا فيه التاريخ الأسود لأبو ظبي في علاقتها مع إيران، في الوقت الذي عملت فيه على تحريض المملكة ضد قطر بزعم علاقتها مع طهران، مؤكدين بأنه بمجرد انتهاء الأزمة مع قطر ستوجه أبو ظبي سياساتها العدائية ضد المملكة، مشيرين إلى قيامها بسحب جميع الكتب المتعلقة بـ”ابن عبد الوهاب” وعلماء السعودية من مناطق نفوذها باليمن بزعم أنها تحرض على الإرهاب.

#ابوظبي_تسحب_علي_السعوديه الامارات تسحب جميع كتب علماء المملكة بمن فيهم ابن عثيمين وابن باز رحمهم الله pic.twitter.com/uvHOvuNphi — سليمان باشا (@wWerOkhWnAV45mq) July 25, 2017

الامارات عندها حالياً مصلحة مع السعودية .. وبعد أن تنتهي من قطر ستوجه سياستها ضد السعودية

#ابوظبي_تسحب_على_السعوديه — ديناصور الكويت🇰🇼 (@Kuwait_okk) July 24, 2017

لازالت علاقة أبو ظبي في إيران في أعلى مستوى اقتصادي بتصدرها للمرتبة الأولى عالمياً في التجارة مع إيران #ابوظبي_تسحب_على_السعوديه pic.twitter.com/DCqGFDGos7 — سعودي محايد (@coFfjY) July 24, 2017

أبو ظبي توهم السعودية بأن قطر تدعم إيران في الوقت الذي تقدم فيه الإمارات 🇦🇪

أكبر دعم مالي وسياسي وجغرافي لإيران#ابوظبي_تسحب_على_السعوديه pic.twitter.com/MWBAwJTPXJ — ابو براك العتيبي (@4wa6Q) July 24, 2017

قامت الإمارات بتعزية إيران

في وفاة رفنساجي المقبور الذي هاجم السعودية ووصفها بأنها أسوء من إسرائيل

.

#ابوظبي_تسحب_على_السعوديه pic.twitter.com/briq8Uvwtw — ناشط تويتري (@tweeeterr55) July 24, 2017

هنأت الإمارات إيران بالاتفاق النووي ورحبت به

في الوقت الذي استنكرته السعودية وهاجمته .

هل هذا يُعقل يا الامارات

#ابوظبي_تسحب_على_السعوديه pic.twitter.com/OZ3lZ0dWEc — ابو فهد (@LvDfzb) July 24, 2017

عندمآ ترفض المملكه العربيه السعوديه الاتفآق وتستعجل الآمارات في المبآركه لطهران !

هذه هي العلآقآت الصلبه ✋️ #ابوظبي_تسحب_على_السعوديه pic.twitter.com/1mv3P9cLZJ — عبدالعزيز الخلف (@6rpan_5ale) July 24, 2017

هنآ تبدو آلحقيقه وآضحه ، الآ على من لآ يريد إن يرآهآ .. #ابوظبي_تسحب_على_السعوديه pic.twitter.com/vtT6GCx7Ex — آستاهلك (@astahlk_85) July 24, 2017

وكانت الإمارات قد أمرت بمصادرة كتب السلفية والوهابية، من المحافظات اليمينة الخاضعة لنفوذها، التزاما بقرارات مؤتمر “أهل السنة والجماعة” الذي عقد بالشيشان، في أغسطس/آب الماضي، ولاقي جدلا واسعا.

وبحسب تعميم صادر للأئمة والخطباء، فإنه تقرر مصادرة الكتب والمنشورات والمطويات والأشرطة لـ”ابن تنمية” و”ابن القيم” و”محمد بن عبد الوهاب” وعلماء الوهابية في السعودية.

وبحسب نص التعميم، فإنه “لوحظ أن كل مكتبات المدينة (مديرية الشهر)، تحتوى على كتب وأشرطة ومنشورات وهابية لابن باز وبن العثمين وصالح الفوزان وبن جبرين واللحيدان وأحمد المعلم وعبد الله الأهدل وغيرهم ممن ينشرون الفكر الوهابي المتشدد”.

ودعا التعميم إلى عدم المصادمة مع الأهالي المتعصبين للفكر الوهابي المتشدد، و”محاولة سحب الكتب بحجة تجديد واستبدال وتطوير المكتبات”.

وأضاف التعميم: “يجب إخبار الأهالي أن هذا توجه النخبة الحضرمية والأشقاء في دولة الإمارات التي تشرف على شؤون حضرموت وأن معارضة هذه الخطوة قد تعرضهم للمحاسبة والاعتقال”.

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