نشر عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود “أورن حزان” تغريدة في حسابه على موقع “تويتر”، تضمنت كلاماً بذيئاً عن الأردن، ندد فيها بردة الفعل الأردنية على حادث قتل رجل أمن اسرائيلي بالسفارة الإسرائيلية بعمّان مواطنيْن أردنيين أمس الأحد.

وقال حزان في تغريدته: “يبدو أن جيراننا في شرق الأردن الذين نسقيهم الماء ونحمي مؤخراتهم ليلا ونهارا؛ يبدو أنهم يحتاجون لإعادة تربية من جديد؛ ويبدو أننا سنقول وداعا وليس إلى اللقاء”.

נראה ששכנינו ממזרח לירדן, אלה שאנו משקים במים ושומרים להם על הישבן יומם ולילה, צריכים קצת חינוך מחדש.

זה מתחיל להרגיש כמו שלום ולא להתראות.. — אורן חזן (@oren_haz) July 23, 2017

ورفضت السلطات الأردنية إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان قبل التحقيق معهم، وذلك في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع في مبنى تابع للسفارة مساء أمس، وأسفر عن مقتل أردنيين وإصابة إسرائيلي.

وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية إن رجل الأمن الإسرائيلي كان يشرف على استبدال أثاث في سكن السفارة عندما هاجمه عامل أردني وطعنه بمفك فأطلق النار عليه مما أدى إلى وفاته، كما أصيب جراء إطلاق النار أردني آخر، وهو صاحب الشقة السكنية وتوفي لاحقا متأثرا بجروحه.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم، إن حكومته تجري اتصالات من أجل إعادة ضابط الأمن الإسرائيلي الذي قتل الأردنيين امس.

وأضاف في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء الجورجي في القدس اليوم أنه تحدث الليلة الماضية مرتين مع السفيرة الإسرائيلية لدى الأردن عينات شلاين ومع رجل الأمن. قائلاً إنه وعد رجل الأمن باستعادته إلى البلاد بحكم التجربة، دون أن يضيف توضحيات بشأن تلك التجربة.

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