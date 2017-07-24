كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”, عن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان, استضاف شخصا من “آل ثاني” العائلة القطرية الحاكمة, من أجل تنفيذ دور في مخطط للإطاحة بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف مجتهد في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, المخطط الذي سعى إليه ابن سلمان فشل, وأصبح الضيف “عبئا ثقيلاً” على ولي العهد السعودي, ولا يعرف كيف يتخلص منه”. حسب قوله.

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استضاف ابن سلمان شخصا من آل ثاني من أجل تنفيذ دور في مخطط للإطاحة بتميم

فشل المخطط وأصبح الضيف عبئاً ثقيلا، لا يعرف كيف يتخلص منه — مجتهد (@mujtahidd) July 24, 2017

وكانت صحيفة “قرار” التركية الموالية للحكومة، قد كشفت في وقت سباق أن الاستخبارات القطرية تمكّنت من إفشال مخطط للانقلاب في الدوحة بالتزامن مع إعلان كل من الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة الحصار عليها، إذ كان المخطط، بحسبها، يقوم على التعاون بين مسؤولين إماراتيين ووزير الدولة مدير مكتب الرئيس السوداني، طه عثمان الحسين، والذي تمت إقالته الشهر الماضي في ظروف غامضة.

وبحسب الصحيفة، فإن أحد رجال الأعمال الإماراتيين أقنع طه عثمان الحسين، بنقل الجنود السودانيين المتواجدين في إطار التحالف العربي في اليمن إلى الحدود القطرية السعودية، تمهيداً للتدخل العسكري، مقابل منح الوزير السوداني مليار دولار أميركي.

ونقلت “قرار” عن مسؤول قطري رفيع المستوى مقرب من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قوله إن المخابرات القطرية علمت بالخطة، بعدما لاحظت نقل عدد كبير من الجنود السودانيين من اليمن نحو الحدود القطرية السعودية، مباشرة بعد إعلان الحصار في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المخابرات القطرية خاطبت السلطات السودانية بعد تأكدها من نقل الجنود السودانيين إلى الحدود القطرية، لتتخذ الخرطوم الخطوات الكفيلة بإفشال المخطط، كما قامت بإلقاء القبض على الوزير السوداني.

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