حصلت صحيفة “وطن” على وثيقة سرية صدرت عن مكتب وزير الداخلية وولي العهد السعودي السابق، محمد بن نايف موجهة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، يحذره فيها من سعي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لخلق فتنة في المملكة مستغلا علاقته بالرئيس الامريكي دونالد ترامب.

ووفقا للوثيقة التي حصلت عليها “وطن”، فإن ولي العهد السعودي السابق، محمد بن نايف أكد كشفه “الخدعة الإماراتية” لتوسيع دائرة الخلاف في الديوان الملكي السعودي، مؤكدا بان محمد بن زايد “يصب الزيت على النار ويصطاد في الماء العكر”، في إشارة لعلاقته مع ولي ولي العهد في حينها محمد بن سلمان.

وحذر “ابن نايف” في رسالته للملك سلمان، مؤكدا وجود خلافات حقيقية بين السعودية و البحرين والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى، مؤكدا في الوقت نفسه إلى وجود ضغائن بين “آل زايد” و “آل ثاني”، وان من الحكمة عدم السماح للإمارات باستخدام السعودية كألعوبة في تنفيذ سياستها المعادية للعالم العربي ولصالح امريكا.

ولم يتسن لـ “وطن” التأكد من صحة هذه الوثيقة، إلا ان تقارير كثيرة أكدت معارضته لحصار ومقاطعة قطر.

وتجدر الاشارة ان وثائق ويكليكس كشفت عن شتائم وجهها ابن زايد لوزير الداخلية الراحل محمد بن نايف حيث وصفه أمام مسؤول أمريكي بالقرد.

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