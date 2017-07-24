حصلت صحيفة “وطن” على وثيقة سرية صدرت عن مكتب وزير الداخلية وولي العهد السعودي السابق، موجهة إلى بن عبد العزيز، يحذره فيها من سعي ولي عهد أبو ظبي لخلق فتنة في المملكة مستغلا علاقته بالرئيس الامريكي دونالد ترامب.

 

ووفقا للوثيقة التي حصلت عليها “وطن”، فإن السابق، محمد بن نايف أكد كشفه “الخدعة الإماراتية” لتوسيع دائرة الخلاف في الديوان الملكي السعودي، مؤكدا بان محمد بن زايد “يصب الزيت على النار ويصطاد في الماء العكر”، في إشارة لعلاقته مع ولي ولي العهد في حينها .

 

وحذر “ابن نايف” في رسالته للملك سلمان، مؤكدا وجود حقيقية بين و والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى، مؤكدا في الوقت نفسه إلى وجود ضغائن بين “آل زايد” و “آل ثاني”، وان من الحكمة عدم السماح للإمارات باستخدام السعودية كألعوبة في تنفيذ سياستها المعادية للعالم العربي ولصالح امريكا.

 

ولم يتسن لـ “وطن” التأكد من صحة هذه الوثيقة، إلا ان تقارير كثيرة أكدت معارضته لحصار ومقاطعة .

 

وتجدر الاشارة ان وثائق ويكليكس كشفت عن شتائم وجهها ابن زايد لوزير الداخلية الراحل محمد بن نايف حيث وصفه أمام مسؤول أمريكي بالقرد.

 

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