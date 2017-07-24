شن الباحث والمفكر السوداني، الدكتور تاج السر عثمان، هجوما عنيفا على الداعية الإماراتي المجنس (الأردني الأصل) وإمام وخطيب مسجد الشيخ زايد، وسيم يوسف، مؤكدا بأنه لو خرج أبو جهل من قبره لوأده خشية من العار.

وقال “عثمان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على تغريدة للداعية الإماراتي زعم فيها أنه لو خرج أبو جهل من قبره فإنه لن يجد افضل من قطر للتحالف معها: “و لو خرج ابو جهل من قبره ورأى الرخمة وسيم يوسف لأعاد قانون الوأد الجاهلي وقام بوأده خشية العار”.

و لو خرج ابو جهل من قبره ورأى الرخمة وسيم يوسف لأعاد قانون الوأد الجاهلي وقام بوأده خشية العار pic.twitter.com/I7vnea9Bzl — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) July 24, 2017

ويلعب الداعية المثير للجدل “وسيم يوسف” الأردني الأصل، والحاصل على الجنسية الإماراتية، دورا كبيرا في تبرير قرارات المقاطعة والحصار لدولة قطر، ويعد واحدا من أبرز عملاء جهاز أمن الدولة في الإمارات حاليا، وينفذ خططا ممنهجة لمنح قرارات وسياسات النظام الإماراتي غطاء شرعيا ودينيا، ابتداء من تشويه ثورات الربيع العربي، وشن الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين، وصولا إلى مهاجمة مشايخ وكبار علماء الأمة.

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