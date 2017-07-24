أكد الكاتب والباحث السعودي ومدير مركز دراسات الشرق في إسطنبول، مهنا الحبيل، أن وساطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الازمة الخليجية، هي الأسرع والأكثر جدوى بالتوازي مع الوساطة الكويتية لتحقيق اختراق في الازمة، مطالبا الإمارات بالتخلي عن أيدولوجيتها “المتطرفة” والتوقف عن زج الخليج في مستنقع الحروب.

وقال “الحبيل” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”ليس صحيح أن موقف انقرة، بدعم قطر ونشر قواتها، لمنع اجتياح عسكري كارثي للخليج، يمنع وساطتها بالضرورة، فخطابها ظل متمسكا بجسوره مع الجميع”.

ليس صحيح أن موقف انقرة، بدعم قطر ونشر قواتها، لمنع اجتياح عسكري كارثي للخليج، يمنع وساطتها بالضرورة، فخطابها ظل متمسكا بجسوره مع الجميع — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) July 23, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى، اكد فيها على أن الوساطة التركية الكويتية هي الأكثر جدوى في الأزمة الخليجية: “زيارة الرئيس أردوغان بين قطر والسعودية ووساطة الكويت المركزية، تتجه لدعم المعالجة الثنائية الأكثر جدوى والأسرع، لتحقيق اختراق في الأزمة”.

زيارة الرئيس اردوغان بين قطر والسعودية ووساطة الكويت المركزية، تتجه لدعم المعالجة الثنائية الأكثر جدوى والأسرع، لتحقيق اختراق في الأزمة — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) July 23, 2017

واختتم تدويناته مهاجما الإمارات باعتبارها السبب الرئيسي لزج دول الخليج في مستنقع الحروب قائلا: ” رسائل التراجع من الوزير قرقاش لا تكفي ابدا، لا بد من تفاهم استراتيجي لتخلي ابوظبي عن أيدولوجيتها المتطرفة، وعدم الزج بالخليج في مستنقع الحروب”.

رسائل التراجع من الوزير قرقاش لا تكفي ابدا، لا بد من تفاهم استراتيجي لتخلي ابوظبي عن ايدلوجيتها المتطرفة، وعدم الزج بالخليج في مسننقع الحروب — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) July 23, 2017

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