أكد الكاتب والباحث السعودي ومدير مركز دراسات الشرق في إسطنبول، ، أن وساطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الازمة الخليجية، هي الأسرع والأكثر جدوى بالتوازي مع لتحقيق اختراق في الازمة، مطالبا بالتخلي عن أيدولوجيتها “المتطرفة” والتوقف عن زج في مستنقع الحروب.

 

وقال “الحبيل” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”ليس صحيح أن موقف انقرة، بدعم ونشر قواتها، لمنع اجتياح عسكري كارثي للخليج، يمنع وساطتها بالضرورة، فخطابها ظل متمسكا بجسوره مع الجميع”.

وأضاف في تغريدة أخرى، اكد فيها على أن الوساطة التركية الكويتية هي الأكثر جدوى في الأزمة الخليجية: “زيارة الرئيس أردوغان بين قطر والسعودية ووساطة المركزية، تتجه لدعم المعالجة الثنائية الأكثر جدوى والأسرع، لتحقيق اختراق في الأزمة”.

واختتم تدويناته مهاجما الإمارات باعتبارها السبب الرئيسي لزج دول الخليج في مستنقع الحروب قائلا: ” رسائل التراجع من الوزير قرقاش لا تكفي ابدا، لا بد من تفاهم استراتيجي لتخلي ابوظبي عن أيدولوجيتها المتطرفة، وعدم الزج بالخليج في مستنقع الحروب”.

 

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