شن الداعية السعودي، الدكتور علي الربيعي، هجوما عنيفا على قناة “العربية” السعودية، ناعتا اياها بالقناة المنحطة، وذلك على إثر وصفها ما قامت به إسرائيل من تركيب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى بهدف تقسيمه “زمانيا ومكانيا” بـ”الترتيبات”.

وقال “الربيعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها صورة للشريط الإخباري للقناة يصف التجاوزات الإسرائيلية بالترتيبات: “فضيحة قناة #العربية تصف أكبر اعتداءات قوات الإحتلال الصهيونية على #المسجد_الأقصى بأنها مجرد ” ترتيبات ” هل شاهدتم مثل هذا الإنحطاط ؟”.

فضيحة قناة #العربية تصف أكبر اعتداءات قوات الإحتلال الصهيونية على #المسجد_الأقصى بأنها مجرد " ترتيبات " هل شاهدتم مثل هذا الإنحطاط ؟ pic.twitter.com/Jonh74w6fV — الشيخ د علي الربيعي (@DrAliAlrabieei) July 24, 2017

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قناة “العربية” بمحاولة قلب الحقائق، فقد سبق أن أثار مراسل قناة العربية في القدس زياد حلبي, جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة الماضية “جمعة النفير”، عندما زعم أن قوات الاحتلال الاسرائيلي حاولت اقناع عشرات الفلسطينيين بالدخول للمسجد الأقصى.

وقال مراسل القناة خلال استضافته ضمن نشرتها الاخبارية للتعليق على الأحداث التي تشهدها المدينة المقدسة، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حاولت إقناع عشرات الفلسطينيين بالدخول للمسجد الأقصى, الامر الذي دفع القناة إلى استغلال تلك المعلومة حتى أبرزتها على شاشتها، في محاولة منها لإدانة الفلسطينيين المنتفضين في وجه المحتل الاسرائيلي بالقدس المحتلة.

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