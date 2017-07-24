عاد طاقم السفارة الإسرائيلية في الأردن، بما فيهم ضابط الأمن الذي قتل مواطنيْن أردنيين، الى اسرائيل، مساء الإثنين.

وقال الصفحة الرسمية لرئيس حكومة الإحتلال الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو على “فيسبوك” إنّ طاقم السفارة الإسرائيلية في عمّان برئاسة السفيرة “عينات شلاين”، عاد إلى إسرائيل “بسلام” عن طريق جسر “اللنبي” – الملك حسين.

وأضافت الصفحة ان “الدبلوماسيبن تمكنوا من العودة إلى البلاد بفضل التعاون الوطيد الذي جرى خلال اليوم الأخير بين إسرائيل والأردن”.

وقالت إن “نتنياهو” تحدث مع السفيرة “شلاين”، ومع رجل الأمن اللذين عادا إلى “إسرائيل” مع سائر الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي وسلم عليهما ورحب بهما.بحسب الصفحة

وذكرت مصادر أمنية أردنية، أنّ رجل الأمن الإٍسرائيلي الذي قتل أردنيين خضع للتحقيق قبل السماح له بالمغادرة الى إسرائيل مع كامل طاقم السفارة الإسرائيلية.بحسب “سكاي نيوز عربية”

وكان “نتنياهو” ارسل “نداف أرغمان” رئيس “الشاباك” الى عمان لامتصاص غضب الأردنيين. كما طلب “نتنياهو” من مبعوث الرئيس الامريكي “جيسون غرينبلات” التدخل والضغط على الملك وإنهاء هذا الملف.

موظفو السفارة كانوا يخشون اقتحام سفارتهم!

ونشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” المقربة من “نتنياهو” على لسان دبلوماسي إسرائيلي يعمل في الأردن أن نحو 30 موظفا إسرائيليا هناك باتوا يخشون من اقتحام القوات الأردنية للسفارة، واعتقال ضابط الامن الذي قتل المواطنين الاردنيين.

وعلى ذمة الصحيفة العبرية، فإن الأمن الأردني اغلق جميع الطرقات والمداخل المؤدية إلى السفارة في “حي الرابية”، ومنذ الليلة الماضية لا يوجد إلا الجيش والأمن الأردني في تلك المنطقة.

وقد أغلق الإسرائيليون ابواب السفارة على انفسهم ومعهم السفيرة “عينات شلاين” والضابط القاتل، حيث كان نتنياهو اتصل بالضابط القاتل وطمأنه ووعده الليلة الماضية أن الامر بسيط وسوف يعيده بسهولة إلى تل ابيب.

وكانت السلطات الأردنية سمحت للسفيرة “شلاين” أن تغادر اذا ارادت لكنها فضلت أن تبقى في محاولة منها لحماية الضابط الاسرائيلي القاتل، حيث منع الأمن الأردني ضباط الامن الإسرائيليين وباقي طاقم السفارة من المغادرة.

وتقول صحيفة “اسرائيل اليوم” إن السفيرة “شلاين” وخلال دقائق بعد جريمة القتل ابلغت الأردنيين أنها لن تقوم بتسليم الضابط للتحقيق وأنها تريد نقله إلى إسرائيل.

اتصال بين “نتنياهو” والملك عبد الله الثاني

وبحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، تطورات الأوضاع في المسجد الأقصى.

ووفق بيان الديوان الملكي الأردني، فقد شدد الملك الأردني على “ضرورة إيجاد حل فوري وإزالة أسباب الأزمة المستمرة في الحرم القدسي الشريف، يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاعها، وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل”.

كما أكد على “ضرورة إزالة ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الطرف الإسرائيلي منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، وأهمية الاتفاق على الإجراءات لمنع تكرار مثل هذا التصعيد مستقبلا، وبما يضمن احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف”.

ولم يتطرق البيان فيما إذا تناول العاهل الأردني ونتنياهو موضوع حادثة سفارة تل أبيب بعمّان، والتي أدت الأحد إلى مقتل مواطنين أردنيين برصاص حارس إسرائيلي.

الأمن الأردني: التحقيقات جارية

يشار الى أنّ مديرية الأمن العام الأردنية، الإثنين، أعلنت أن التحقيقات في حادثة إطلاق النار بمبنى تابع للسفارة الإسرائيلية الأحد، مستمرة بالتنسيق مع الجهات القضائية.

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