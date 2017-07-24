أدّى خطأ غير مقصود خلال احتفال أصدقاء شاب دانماركيّ، بوصوله سنّ 25 عاماً بلا زواج، إلى اشتعال النار في جسده بشكلٍ مروّع، وفق ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

وفي مقطع فيديو نشره موقع “Liveleak”، يمكن رؤية الشاب وهو يقف عاقداً يديه خلف ظهره، بينما أصدقاؤه من حوله يقومون بوضع التوابل عليه، وفجأة تشتعل فيه النيران، ليُصابَ بحروق في ساقيه.

وفي الدانمارك تقام طقوس تقليدية للشاب الذي يصل 25 سنة وهو اعزب، إذ تتضمن تلك الطقوس غمره بالتوابل، في تقليدٍ يعود للقرن السادس عشر.

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