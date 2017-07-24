برر علي جمعة, مفتي مصر السابق والملقب بـ”مفتي العسكر”, التعذيب في السجون المصرية, كما أباح سابقا مجزرتي رابعة والنهضة على اعتبار أن المتظاهرين من الاخوان المسلمين خرجوا عن الحاكم وهو عبد الفتاح السيسي.

وقال جمعة إنه في عام 1200، برر توماس أكويناس، للكنيسة الكاثوليكية إنشاء محاكم التفتيش التى تقوم بتعذيب البشر حتي يذهبوا إلى الله يوم القيامة وليس عليهم ذنب، وأصبح ذلك جزء من الفكر الأوروبي.

وأضاف “جمعة”، خلال حواره مع الإعلامي حسن الشاذلي، ببرنامج “والله أعلم” عبر فضائية “سي بي سي”، أمس الأحد، أن أحد المسئولين عندما سُأل عن التعذيب في السجون في عهد عبدالناصر قال هذا من ميراث الإنجليز، فالإنجليز هم من تركوا لنا ثقافة التعذيب عندما عذبوا أهل دنشواي عام 1906. !

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