وقع والد فتاة في يوم تخرجها من جامعة “ويس إنجلاند” في موقف محرج، جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الأب كان يصور بهاتفه النقال، لحظة مرور موكب من الطلبة والطالبات من أجل تسلم شهادات تخرجهم.

وكان الأب يصور إحدى الطالبات على أساس أنها ابنته، قبل أن تفاجئه ابنته الحقيقية وتظهر على الكاميرا، وتقول له “أبي ماذا تفعل؟”.

ثم أجابها مازحا ومتلعثما “كنت أصور الفتاة الخطأ، صحيح؟”.

ونشرت الطالبة هذا الفيديو على حسابها في تويتر، قائلة “أبي صور الفتاة الخطأ خلال حفل تخرجي”.

My dad legit filmed the wrong girl going down the isle at my graduation 😂😂😂 sums up my Dad 😩🎓 pic.twitter.com/LrfgLHUlx1

— Georgia Wilde (@GeorgiaBabyyy) July 20, 2017