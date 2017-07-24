روى والد الشاب الذي توفي في حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء الأحد بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمّان، ما حصل مع نجله قبيل وقوع الحادثة.

وقال “زكريا الجواوده الدوايمة”، والد الشاب الذي قتله رجل الأمن الإسرائيليّ، إن أحد الأشخاص حضر إلى معرض مفروشات لهم وقام بشراء غرفة نوم. وأضاف أن اليوم كان موعد تركيب الغرفة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان.

وأضاف أنّ آخر اتصال مع إبنه حَدَثَ عند الساعة الثانية ظهرا بنفس يوم الحادث، حيث أبلغه ان الشاب “ماهر” وهو موظف بالمنجرة ذاتها التي يعملوا فيها، ذهب للحصول على “المعدات” لغاية تركيب غرفة النوم، مشيرا انه بعد ذلك لم يعلم عن ابنه أي شيء.و

وقال إّنه بعد ان قام بالاتصال به ولم يجيب الابن، قام الوالد بالاتصال على حارس الشقة العائدة ملكيتها للموظف (الإسرائيلي)، فأبلغه الحارس بحدوث اطلاق نار داخل الشقة وان ابنه والشاب الآخر والموظف الاسرائيلي قد أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

وقال احد أقارب المتوفى ان ابن شقيقه قتل في الشارع العام وليس داخل السفارة دون أي سبب، وقتل بدم بارد، مُطالباً بمحاكمة القاتل الإسرائيليّ امام القضاء الاردني.

وأضاف ان اسرائيل تمارس العربدة في الضفة الغربية المحتلة والقدس، والسفارة الاسرائيلية تمارس العربدة على الارض الاردنية.

واعتبر أنّ ما حصل “إهانة لكرامة الأردنيين كافةً من أصغر فرد لجلالة الملك”.

ورفضت السلطات الأردنية إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان قبل التحقيق معهم، وذلك في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع في مبنى تابع للسفارة مساء أمس، وأسفر عن مقتل أردنيين وإصابة إسرائيلي.

وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية إن رجل الأمن الإسرائيلي كان يشرف على استبدال أثاث في سكن السفارة عندما هاجمه عامل أردني وطعنه بمفك فأطلق النار عليه مما أدى إلى وفاته، كما أصيب جراء إطلاق النار أردني آخر، وهو صاحب الشقة السكنية وتوفي لاحقا متأثرا بجروحه.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم، إن حكومته تجري اتصالات من أجل إعادة ضابط الأمن الإسرائيلي الذي قتل الأردنيين امس.

وأضاف في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء الجورجي في القدس اليوم أنه تحدث الليلة الماضية مرتين مع السفيرة الإسرائيلية لدى الأردن عينات شلاين ومع رجل الأمن. قائلاً إنه وعد رجل الأمن باستعادته إلى البلاد بحكم التجربة، دون أن يضيف توضحيات بشأن تلك التجربة.

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