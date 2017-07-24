يستعد المنتج البحريني محمد الترك لإطلاق موهبة فنية جديدة بعد أن انفصلت عنه إبنته حلا قبل أسابيع، وعلى ما يبدو أنّ محمد قرّر استفزاز ابنته باختيار شقيقة زوجته الفنانة دنيا بطمة لإنتاج أعمال فنية لها.

ونشر الترك عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من تسجيل الديو، الذي سيجمع الفنان محمد قمبر، بالموهبة الجديدة إيمان بطمة.

وكانت دنيا بطمة قد شنّت هجوماً شرساً على حلا بطريقة غير مباشرة، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جمعتها بإبنتها غزل من المنتج محمد الترك، وعلّقت: “يبما بنتي حبيبتي الله يحفظها لنا يا رب تكونين بارة ومن الذرية الصالحة”.

وأضافت: “مستانسة انه تتربين في الهدوء بدون ازعاج وعلى ايدنا انا وابوكي بس مو مليون تربية عالفاضي مثل غيرج”.

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