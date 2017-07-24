يستعد المنتج البحريني محمد الترك لإطلاق موهبة فنية جديدة بعد أن انفصلت عنه إبنته حلا قبل أسابيع، وعلى ما يبدو أنّ محمد قرّر استفزاز ابنته باختيار شقيقة زوجته الفنانة دنيا بطمة لإنتاج أعمال فنية لها.
ونشر الترك عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من تسجيل الديو، الذي سيجمع الفنان محمد قمبر، بالموهبة الجديدة إيمان بطمة.
مقطع من الاغنيه الفنان المتألق محمد قمبر @mohamedqamber1 كل الشكر على تواضعك والموهبه إيمان بطمه @imanbatmaofficial كل الشكر للموزع سطان عادل شركة ALTURK PRODUCTIONS #الامارات #مصر #المغرب #ابوظبي #دبي #الرياض #الكويت #العين #قطر #الدوحة #عمان #مسقط#السعودية #جده #الرياض #كويت #البحرين #المنامة #سترة #المحرق #الرفاع #مدينة_عيسى
وكانت دنيا بطمة قد شنّت هجوماً شرساً على حلا بطريقة غير مباشرة، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جمعتها بإبنتها غزل من المنتج محمد الترك، وعلّقت: “يبما بنتي حبيبتي الله يحفظها لنا يا رب تكونين بارة ومن الذرية الصالحة”.
وأضافت: “مستانسة انه تتربين في الهدوء بدون ازعاج وعلى ايدنا انا وابوكي بس مو مليون تربية عالفاضي مثل غيرج”.
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