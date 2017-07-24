نفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، خبراً نشربته قناة “العربية”، عن تعرّضها لإطلاق نار وسط العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى لإصابتها بجروح، وفقَ ما ادّعت القناة.

واستغربت الفنانة اللبنانية، في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “انستغرام” ما أوردته “العربية” حيث قالت: “‏آخر شي كنت بتوقّعوا من وسيلة إعلاميّة تنقل هيك خبر قبل ما تتأكّد من صحَّته !! الحمدلله أنا بخير والخبر عار عن الصحّة و شكرا لكلّ اللي اتصلوا..”.

‏آخر شي كنت بتوقّعوا من وسيلة إعلاميّة تنقل هيك خبر قبل ما تتأكّد من صحَّته !! الحمدلله أنا بخير والخبر عار عن الصحّة و شكرا لكلّ اللي اتصلوا.. A post shared by Nadine Al Rassi (@nadinealrassi) on Jul 23, 2017 at 11:32am PDT

آخر شي كنت بتوقّعوا من وسيلة إعلاميّة تنقل هيك خبر قبل ما تتأكّد من صحَّته !! الحمدلله أنا بخير والخبر عار عن الصحّة و شكرا لكلّ اللي اتصلوا pic.twitter.com/FouTSClCm2 — Nadine El Rassi (@NadineElRassi) July 23, 2017

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