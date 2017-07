‏آخر شي كنت بتوقّعوا من وسيلة إعلاميّة تنقل هيك خبر قبل ما تتأكّد من صحَّته !! الحمدلله أنا بخير والخبر عار عن الصحّة و شكرا لكلّ اللي اتصلوا..

A post shared by Nadine Al Rassi (@nadinealrassi) on Jul 23, 2017 at 11:32am PDT