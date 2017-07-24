نفت ، خبراً نشربته قناة “”، عن تعرّضها لإطلاق نار وسط العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى لإصابتها بجروح، وفقَ ما ادّعت القناة.

 

واستغربت الفنانة  اللبنانية، في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “انستغرام” ما أوردته “العربية” حيث قالت: “‏آخر شي كنت بتوقّعوا من وسيلة إعلاميّة تنقل هيك خبر قبل ما تتأكّد من صحَّته !! الحمدلله أنا بخير والخبر عار عن الصحّة و شكرا لكلّ اللي اتصلوا..”.

 

 

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