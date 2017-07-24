أثارت مفسّرة احلام مصريّة، سخريةً واسعةً على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد تفسيرها حُلماً، لسيدة قالت إنها رأت في منامها أنها تتزوج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وخلال استضافة مفسّرة الأحلام في برنامج “كلام هوانم” الذي تبثه قناة “الحدث اليوم”، ذكرت المذيعة أن سيدة مصرية بعثت لصفحة البرنامج رسالة، قالت فيها إنها رأت في منامها أنها تتزوج السيسي، فأبدت المُفسّرة اندهاشها عند ذكر اسمه.

وقالت إن رؤية السيدة المصرية في المنام أنها تتزوج السيسي “خير عظيم”.

وأضافت أنه “سيُفتح لها باب رزق عظيم”، فيما طالبت المذيعة باسم السيدة صاحبة الحلم بعد كلام مفسرة الحلم!.

وسخر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، من تفسير رؤيا “السيسي” في المنام، وهذه بعض التعليقات الساخرة ..

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