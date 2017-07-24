وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى رسالة إلى المواطن البسيط الذى ينجب 4 أولاد، معتبرًا أن الزيادة السكانية تُمثل تحديًا لا يقل عن تحدي مواجهة الإرهاب.

وقال السيسي، خلال كلمته في مؤتمر الشباب بالإسكندرية، اليوم الإثنين: “بنشوف مواطن عنده 4 أولاد، ومش عارف يأكلهم، هو كده مسؤول أمام الله قبل وطنه، هو ظلمهم، طالما قدراتك المالية لا تتيح الإنفاق المناسب، يبقى بتظلم أولادك وهتتحاسب”.

وأكد أن “أكبر خطرين يواجها مصر: الإرهاب، والزيادة السكانية، يعني إحنا حطينا اللي بيقتلونا جنب الزيادة السكانية، التي تُقلل فرص تقدم مصر للأمام”.

وأضاف: “أنا بتكلم من منظور ديني، إنت كده بتضيع ولادك لأنك مش قادر تنفق عليهم، مفيش حاجة اسمها الولاد بييجوا برزقهم. أنا بقول كده مش عشان متطالبش الدولة برعايتهم، لأ، إنت بتضيعهم”.

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