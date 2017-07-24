قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة “رؤية مصر ٢٠٣٠” بمؤتمر الشباب المنعقد بالإسكندرية إن “المرتبات قليلة”، مضيفاً: “أنا عارف أن المرتبات مش جيدة.. بس منين”.

وأكد “السيسي”، أن عبور المرحلة التي تمر بها مصر في الفترة الحالية، يتطلب من المصريين تحمل الوضع القائم، قائلاً إنّ المصريين أمامهم خياران إما “الكفاح والصبر أو الاستسلام”.وفق تعبيره

وتشهد مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، على مدار يومي 24 و25 يوليو الجاري فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية، بحضور ومشاركة السيسي.

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