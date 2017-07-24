تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو يكشف أن الجديد يسير على خطى ولي عهد أبو ظبي، .

 

وأوضح الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، أن محمد بن سلمان أصبح ذو ثراء فاحش بعد أن تولى والده بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة.

 

وأشار الفيديو إلى محمد بن سلمان بدأ عهده كولي لولي العهد بتخفيضات في رواتب وبدلات الموظفين السعوديين، في إطار رؤيته المزعومة “خطة 2030″، وتقريره بشكل مفاجئ بطرح خطة تقشف حكومية صعبة وقاسية، ليقوم بعدها بأيام بشراء يختا فارها تجاوز ثمنه نصف مليار دولار.

 

وفيما يتعلق بالسياسة، أكد الفيديو بأن محمد بن سلمان ليس إلا دمية يحركها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حيث عمل “ابن زايد” على إزاحة ولي العهد السابق ويعمل الآن لإزاحة الملك سلمان، لصالح “الدمية”.

 

وأكد الفيديو بأن هذه الخطة بدأ تنفيذها من بعد زيارته المفاجئة التي سبقت عقد القمة الأمريكية الإسلامية في بأسبوع، وهو الأمر الذي فعله تماما محمد بن زايد مع شقيقه رئيس الدولة الذي يقال إنه تعرض للسم والموت البطيء.

 

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