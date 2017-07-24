تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو يكشف أن ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان يسير على خطى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

وأوضح الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، أن محمد بن سلمان أصبح ذو ثراء فاحش بعد أن تولى والده الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة.

وأشار الفيديو إلى محمد بن سلمان بدأ عهده كولي لولي العهد بتخفيضات في رواتب وبدلات الموظفين السعوديين، في إطار رؤيته المزعومة “خطة 2030″، وتقريره بشكل مفاجئ بطرح خطة تقشف حكومية صعبة وقاسية، ليقوم بعدها بأيام بشراء يختا فارها تجاوز ثمنه نصف مليار دولار.

وفيما يتعلق بالسياسة، أكد الفيديو بأن محمد بن سلمان ليس إلا دمية يحركها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حيث عمل “ابن زايد” على إزاحة ولي العهد السابق محمد بن نايف ويعمل الآن لإزاحة الملك سلمان، لصالح “الدمية”.

وأكد الفيديو بأن هذه الخطة بدأ تنفيذها من واشنطن بعد زيارته المفاجئة التي سبقت عقد القمة الأمريكية الإسلامية في الرياض بأسبوع، وهو الأمر الذي فعله تماما محمد بن زايد مع شقيقه رئيس الدولة خليفة بن زايد الذي يقال إنه تعرض للسم والموت البطيء.

#محمد_بن_سلمان على خطى #محمد_بن_زايد

الشبه واضح في الخطوات والاغتيال المعنوي لـ #محمد_بن_نايف يشبه الاغتيال الحقيقي الذي تعرض له الشيخ خليفة pic.twitter.com/JouqIG3pCn — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) July 24, 2017

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