وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “”، تحذيرا شديد اللهجة لوزير الشؤون الإماراتي ، متوعدا إياه بكشف حقيقته ومن معه من دعاة الفتنة بين وقطر.

 

وقال “ريان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على ادعاءات “قرقاش” بأن قناة “الجزيرة” ستتحول بعد الأزمة الخليجية لقناة محلية: “ان الله حق ، ستخرج وستكشف حقيقتك انت ومن معك من دعاة الفتنة بين السعودية وقطر قريبا ، ولن يصح اخيراً الا الصحيح #السعودية #”.

يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش  كان قد علق على تقرير قناة “الجزيرة” الذي وصفه بأنه “وزير تويتر”، معربا عن سروره عما وصفته به الجزيرة قائلاً إن الجزيرة ستخرج من هذه الأزمة وتتحول لقناة محلية. !

 

وقال في تدوينة له: “سررت بتحيّز وإرتباك تقرير الجزيرة الذي تناولني لأنه خير دليل على غياب المهنية، ستخرج الجزيرة من هذه الأزمة ومنشور حزبي باهت”.

وكانت قناة الجزيرة قد بثت تقريرا حول قرقاش واصفة اياه بـ“الوزير المغرد أو وزير تويتر”، حيث اعتبرت القناة أن قرقاش دأب خلال الأزمة الأخيرة الاعتماد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في إرسال تغريدات أشبه بأوامر للدوحة وتركزت على التحذيرات من مغبة عدم الاستجابة لمطالب الدول المحاصرة.

 

وقالت القناة في تقريرها “تقمص قرقاش في تغريداته دورا أكبر من دور وزير الدولة الذي هو دون الوزير بكل تأكيد بل وصل به التقمص إلى درجة تخيل معها دولة عظمى.”

 

وأضافت “الجزيرة” إلى أن قرقاش “حول حسابه في موقع تويتر إلى منصة يقول فيها ما يرغب رؤساءه في سماعه.”

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