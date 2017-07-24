وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة”، جمال ريان تحذيرا شديد اللهجة لوزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، متوعدا إياه بكشف حقيقته ومن معه من دعاة الفتنة بين السعودية وقطر.

وقال “ريان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على ادعاءات “قرقاش” بأن قناة “الجزيرة” ستتحول بعد الأزمة الخليجية لقناة محلية: “ان الله حق ، ستخرج وستكشف حقيقتك انت ومن معك من دعاة الفتنة بين السعودية وقطر قريبا ، ولن يصح اخيراً الا الصحيح #السعودية #قطر”.

ان الله حق ، ستخرج وستكشف حقيقتك انت ومن معك من دعاة الفتنة بين السعودية وقطر قريبا ، ولن يصح اخيراً الا الصحيح #السعودية #قطر https://t.co/BdtKK59hMp — جمال ريان (@jamalrayyan) July 23, 2017

يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش كان قد علق على تقرير قناة “الجزيرة” الذي وصفه بأنه “وزير تويتر”، معربا عن سروره عما وصفته به الجزيرة قائلاً إن الجزيرة ستخرج من هذه الأزمة وتتحول لقناة محلية. !

وقال في تدوينة له: “سررت بتحيّز وإرتباك تقرير الجزيرة الذي تناولني لأنه خير دليل على غياب المهنية، ستخرج الجزيرة من هذه الأزمة قناة محلية ومنشور حزبي باهت”.

سررت بتحيّز و إرتباك تقرير الجزيرة الذي تناولني لأنه خير دليل على غياب المهنية، ستخرج الجزيرة من هذه الأزمة قناة محلية ومنشور حزبي باهت. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 23, 2017

وكانت قناة الجزيرة قد بثت تقريرا حول قرقاش واصفة اياه بـ“الوزير المغرد أو وزير تويتر”، حيث اعتبرت القناة أن قرقاش دأب خلال الأزمة الأخيرة الاعتماد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في إرسال تغريدات أشبه بأوامر للدوحة وتركزت على التحذيرات من مغبة عدم الاستجابة لمطالب الدول المحاصرة.

وقالت القناة في تقريرها “تقمص قرقاش في تغريداته دورا أكبر من دور وزير الدولة الذي هو دون الوزير بكل تأكيد بل وصل به التقمص إلى درجة تخيل معها الإمارات دولة عظمى.”

وأضافت “الجزيرة” إلى أن قرقاش “حول حسابه في موقع تويتر إلى منصة يقول فيها ما يرغب رؤساءه في سماعه.”

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