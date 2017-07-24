كشفت مصادر أردنية مطلعة، أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد )، يوسي كوهن، هو الشخصية الأمنية التي أوفدها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأردن في محاولة لحل الأزمة بين البلدين فيما يتعلق بمسألة رجل الأمن المحتجز في السفارة الإسرائيلية بعمان والذي قتل أردنيين اثنين بدم بارد.

وأفادت المصادر بأن رئيس الموساد عرض على العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حزمة حل لمسألة السفارة ورجل الأمن من جهة، ومسألة أجهزة كشف المعادن في الحرم القدسي، على أن تزيل إسرائيل الأجهزة وأن تُحدد الأردن رجال وموظفي الوقف الذين سيتم دخولهم دون تفتيش إضافة إلى نصب أجهزة وكاميرات تكون تحت مراقبة طاقم أردني وإسرائيلي أمني مشترك والعودة إلى الوضع الذي ساد المسجد الأقصى قبل عملية قتل رجلي الشرطة الإسرائيليين، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “الجريدة” الكويتية.

وأكدت المصادر أن الملك عبدالله تلقى اتصالا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اللقاء.. ولم يعرف لغاية اللحظة الموقف الأردني من مقترح رئيس الموساد.

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