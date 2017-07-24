أكد وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، أن بلاده ستلجأ إلى الآليات الدولية القانونية في حال لم ترفع الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر الحصار عن قطر.

وقال “العطية” في حوار أجرته معها قناة “روسيا اليوم”، إن الدول التي قررت حصار قطر “فوجئت بأن ألوفا من مواطنيها يعملون ويدرسون ويقيمون في قطر، وتضرروا جميعا”. وأكد العطية أن دول الحصار ” نست أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات وأن تغريدات الرئيس ترامب ليست موقفا رسميا على الدوام”.

ووصف الوزير القطري الحصار بأنه “طعنة في الظهر بعد عناق وترحيب حظي به الأمير تميم في قمم الرياض مع ترامب”.

وشدد العطية على أن واشنطن لن تجد بديلا عن قاعدة “عديد” الأمريكية في قطر. وأكد أن صفقات السلاح بين الدوحة والولايات المتحدة الأمريكية كانت أبرمت منذ العام 2014 وصادق عليها الكونغرس مؤخرا.

وأعلن العطية بأن مناورات مشتركة ستنطلق قريبا بين القوات القطرية والأمريكية والتركية.

ووصف وزير الدفاع القطري؛ انسحاب بلاده من التحالف العربي بأنه ليس إرادة قطرية. وقال” لقد طلبوا منا الانسحاب” وكشف أن الدوحة كانت اقترحت حلا سياسيا لأزمة اليمن ولكنها انخرطت في التحالف من باب” انصر أخاك ظالما أو مظلوما”.

وتحدث الوزير عن مجريات الحرب في اليمن وتداعياتها وكلفتها المالية منوها بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة.

وكشف العطية عن كواليس المفاوضات لإطلاق سراح الصيادين القطريين الذين اختطفوا واحتجزوا في العراق لعام ونصف.

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