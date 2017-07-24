أعرب عدد من الدعاة القطريين عن مخاوفهم من تعرض القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج للمعاملة السيئة، حال قيامهم بأداء المناسك هذا العام، في ظل أجواء الحصار المفروض على قطر.

وأكد “الدعاة” أن الإجراءات المعقدة التي فرضتها حكومة المملكة العربية السعودية على الحجاج القطريين مؤخراً، تؤشر على أن هناك عقبات يمكن أن تجعل من أداء المناسك أمراً صعباً.

وأشار الدعاة في تصريحات لصحيفة “العرب” القطرية إلى المعاملة السيئة التي تعرض لها المعتمرون القطريون خلال شهر رمضان الماضي، وكيف تم منعهم من إكمال العمرة، وطردهم من فنادق إقامتهم بالمملكة.

وأضافوا أن الإعلام السعودي عمل على تسميم الأجواء، بصورة تجعل أي قطري يخشى على سلامته حال سفره للسعودية، مما يدخل الحج هذا العام تحت مقولة “من استطاع إليه سبيلاً”.

وأشاروا إلى أنه قد يتم دس أي شيء في أمتعة الحجاج القطريين، من أجل تثبيت فكرتهم وخطابهم الإعلامي في مواجهة قطر، وتوجيه اتهامات بالإرهاب “لحجاجنا”.

وقال الداعية الدكتور محمد حسن المريخي، إن الله سبحانه وتعالى يقول: “لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا” “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا”، مؤكداً أن الأمر به شيء من المشقة، فالمشقة ليست حكراً على التنقل بل تمتد حتى معاملة الحجيج، وهذا أكثر ما نخشاه، على حد قوله.

وأوضح أن السعوديين مشحونون ضدنا، وبالتالي فإن القطري غير مرحب به هناك، مشيراً إلى أن العائدين من العمرة قالوا إنهم عوملوا بصورة سيئة، ناصحا الجميع بتأجيل الحج هذا العام، لأن الأجواء لا تزال مشحونة، وأكد أن التأجيل هو الأفضل، لأن الوضع هنالك خطير جداً.

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