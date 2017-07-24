وَصَف مدير مكتب قناة “” في باريس، الإعلامي الجزائريّ ، الدّاعية الأردنيّ المُجنّس إماراتيّاً “” بأنّه مرتزق، بعد أن نَعَتَ الأخير إعلاميي “الجزيرة” بأنهم “مرتزقة” ولن ينفعوا أمير . بحسب زعمه

 

كان “وسيم يوسف”، كتب تغريدةً على حسابه في “تويتر” قال فيها: “يا #تميم لن ينفعك مرتزقة #الجزيرة .. سيهربون لأوطانهم، وتبقى أنت و #البسوس .. ونبذ العرب وكراهية العالم ستطاردك لقبرك ..”.

ورّد الإعلامي الجزائريّ على المدعو وسيم يوسف قائلاً: “برسيم يوسف يعتقد أن كل الناس مرتزقة مثله … و شحنته الاستخباراتية تغلب دائماً طلاءَه الديني…”.

 

ولا يتوقف “وسيم يوسف” عن مهاجمة قناة “الجزيرة”، ودولة قطر ممثلةً بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فمنذ بدء الأزمة الخليجيّة يُلاحظ على حسابه في “تويتر” أنّه سُخّر فقط للنيل من قطر، ويبدو أنّه يتلّقى تعليمات مُشغليه في في هذا الأمر.

 

Also published on Medium.