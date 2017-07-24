وَصَف مدير مكتب قناة “الجزيرة” في باريس، الإعلامي الجزائريّ عياش دراجي، الدّاعية الأردنيّ المُجنّس إماراتيّاً “وسيم يوسف” بأنّه مرتزق، بعد أن نَعَتَ الأخير إعلاميي “الجزيرة” بأنهم “مرتزقة” ولن ينفعوا أمير قطر. بحسب زعمه

كان “وسيم يوسف”، كتب تغريدةً على حسابه في “تويتر” قال فيها: “يا #تميم لن ينفعك مرتزقة #الجزيرة .. سيهربون لأوطانهم، وتبقى أنت و #البسوس .. ونبذ العرب وكراهية العالم ستطاردك لقبرك ..”.

يا #تميم لن ينفعك مرتزقة #الجزيرة .. سيهربون لأوطانهم، وتبقى أنت و #البسوس .. ونبذ العرب وكراهية العالم ستطاردك لقبرك .. — وسيم يوسف (@waseem_yousef) July 23, 2017

ورّد الإعلامي الجزائريّ على المدعو وسيم يوسف قائلاً: “برسيم يوسف يعتقد أن كل الناس مرتزقة مثله … و شحنته الاستخباراتية تغلب دائماً طلاءَه الديني…”.

برسيم يوسف يعتقد أن كل الناس مرتزقة مثله … و شحنته الاستخباراتية تغلب دائماً طلاءَه الديني… https://t.co/1qoboiGB1p — عياش دراجي (@AyacheD) July 23, 2017

ولا يتوقف “وسيم يوسف” عن مهاجمة قناة “الجزيرة”، ودولة قطر ممثلةً بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فمنذ بدء الأزمة الخليجيّة يُلاحظ على حسابه في “تويتر” أنّه سُخّر فقط للنيل من قطر، ويبدو أنّه يتلّقى تعليمات مُشغليه في الإمارات في هذا الأمر.

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