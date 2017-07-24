وقعت مشادة كلامية حادة, أمس الأحد، بين كل من كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة الأسبق، وبعض الصحفيين أثناء تجمعهم حول الفنانة الاستعراضية سما المصري، أثناء زيارتها لضريح الزعيم الراجل جمال عبد الناصر في ذكري ثورة 23 يوليو.

وقالت “المصري”، “أثناء مرورى أمام الضريح، قررت دخول الضريح لقراءة الفاتحة للزعيم الراحل، – على حد قولها، وبدأت المشادة حينما أراد الصحفيون التقاط الصور التذكارية معي بجوار الضريح، غير أن عددًا من مؤيدى الزعيم الراحل رفضوا وقوفي فوق الضريح بالحذاء، معتبرين أن هذا التصرف لا يليق مع “حرمة الميت” وطلبوا مني خلعه”.

وأضافت الفنانة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صح النوم” المذاع عبر فضائية “إل تي سي”، “رغم استجابتي لطلبهم، إلا أني سمعت صوت “أبو عيطة” يصرخ خلفي وعلي الفور أمن الضريح منعني من مجرد الوقوف حافية القدمين بجوار الضريح، ووقعت مشادة كلامية وتدخلت قوات الشرطة، الأمر الذي تسبب في إحراجه وغادرت الضريح علي الفور”.

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