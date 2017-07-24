أشاد الأمير السعودي، خالد آل سعود، بولي العهد السابق محمد بن نايف، مؤكدا بأنه غادر منصبه كوزير للداخلية ووليا للعهد مرفوع الرأس، مشيرا إلى حب ودعاء الناس له حتى بعد تجريده من كل مناصبه.

وقال “آل سعود” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” خدم وطنه بشرف ، وغادر موقع المسؤولية ” مرفوع الرأس ” ، ولازال الناس يذكرونه بالخير ، ويدعون الله له كُل حِين .. ” حي هالوجه ” يا ولد نايف “.

خدم وطنه بشرف ، وغادر موقع المسؤولية " مرفوع الرأس " ، ولازال الناس يذكرونه بالخير ، ويدعون الله له كُل حِين ..

" حي هالوجه " يا ولد نايف .. pic.twitter.com/YhWzxrKMXD — د. خالد آل سعود 🇸🇦 (@dr_khalidalsaud) July 24, 2017

وفي سياق متصل ومع ارتفاع حدة التكهنات حول المصير المجهول لولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، وجه الأمير عبد العزيز بن فهد، نجل الملك السعودي الأسبق فهد بن عبد العزيز، صباح اليوم الاثنين مجموعة من النصائح والرسائل له، داعيا إياه إلى الاعتصام بحبل الله وأن يخلص له الدين ويقرأ القرآن الكريم إذا أراد النصر.

وقال “ابن فهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”في الليلة الظلماء يفتقد البدر, إسمع من خادمك, تبي النصره؟إستعصم بالله وأخلص له الدين وصلي لربك وأنحر وتعبد له بالقرآن”.

وتابع مطالبا إياه بعدم اليأس: “لاتيأس من روح الله,فاصدق الله يصدقك,بع لله,سبحانه إن نظرإليك نظره فقط,خلاص,جاءك النصرالعظيم,وألإخلاص له وترك غيره”.

وكان العالم قد فوجىء فجر يوم الأربعاء 21 حزيران/يونيو الماضي بأمر ملكي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تم بموجبه إعفاء ولي العهد السابق الأمير محمد ابن نايف من منصبه، وتعيين نجله الأمير محمد بن سلمان مكانه.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، قد كشفت كواليس ليلة إقالة ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، مؤكدة أنه تم احتجازه في أحد القصور في مكة بعد استدعاء مفاجئ له والضغط عليه من أجل التنازل عن العرش لصالح ابن عمه محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه “بحلول الفجر استسلم، وأفاقت المملكة على خبر أن لديها ولي عهدٍ جديداً: ابن الملك الذي يبلغ عمره 31 عاماً؛ محمد بن سلمان”.

ولفتت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين ومقربين من العائلة المالكة في السعودية، إلى أن مؤشرات ابعاد “بن نايف” ظهرت منذ أن تمت ترقية محمد بن سلمان في الحادي والعشرين من يونيو/حزيران، وأن عملية التغيير كانت أشقَّ مما تم تصويره للعامة.

وأضافت الصحيفة أنه كي تكتمل عناصر المسرحية، وتختتم بشكل جميل كان لا بد من كسب التأييد داخل العائلة المالكة، لكي يسير التغيير “المفاجئ” بكل سلاسة، فتم إخبار بعض كبار الأمراء في العائلة الحاكمة أن محمد بن نايف “لم يكن مؤهلاً لأن يصبح ملكاً بسبب مشكلة مخدرات يعانيها”، حسبما نقلت نيويورك تايمز عن شخص وصفته بـ”المقرب” من العائلة المالكة.

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