مع ارتفاع حدة التكهنات حول المصير المجهول لولي العهد السعودي السابق ، وجه ، نجل الملك السعودي الأسبق فهد بن عبد العزيز مجموعة من النصائح والرسائل له، داعيا إياه إلى الاعتصام بحبل الله وأن يخلص له الدين ويقرأ القرآن الكريم إذا أراد النصر.

 

وقال “ابن فهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”في الليلة الظلماء يفتقد البدر, إسمع من خادمك, تبي النصره؟إستعصم بالله وأخلص له الدين وصلي لربك وأنحر وتعبد له بالقرآن ”.

وأضاف في تغريدة أخرى ناصحا إياه: “تعرفني لم أغشك أوغيرك, والله لو كل أهل ألأرض, لن ينفعوك,وإنت رأيت؟إلجأ للحي القيوم وقل حسبي الله من قلبك, إذا قبلك نصر #الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف”.

وتابع مطالبا إياه بعدم اليأس: “لاتيأس من روح الله,فاصدق الله يصدقك,بع لله,سبحانه إن نظرإليك نظره فقط,خلاص,جاءك النصرالعظيم,وألإخلاص له وترك غيره #الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف”.

وأردف قائلا: “وتأكد أن الله أمره معجز,وعاهد الله على البراءه من كل ظلم, وأنك ترجوه وتخافه وحده, وأن همك ألأول رضاه سبحانه,صلي وأكثر #الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف”.

واختتم تدويناته قائلا: “وأما كلام توتر فلا يهمك ألأهم تعلم أن ليس بنافع ولاناصر إلا الله,فعليك بالقرآن والسنه والقلب السليم وتشوف أقولك لله. #الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف”.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء وصحيفة “نيويورك تايمز” وشبكة “NBC” الأمريكيتين، قد نقلتا عن مصادر مقربة من القصر السعودي أن ما حدث في هو انقلاب وأن عزل ولي العهد السابق محمد بن نايف تم بعدم رضاه، وأنه تم ابتزازه بتعاطيه “المورفين” و”الكوكايين”.

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