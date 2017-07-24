مع ارتفاع حدة التكهنات حول المصير المجهول لولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، وجه الأمير عبد العزيز بن فهد، نجل الملك السعودي الأسبق فهد بن عبد العزيز مجموعة من النصائح والرسائل له، داعيا إياه إلى الاعتصام بحبل الله وأن يخلص له الدين ويقرأ القرآن الكريم إذا أراد النصر.

وقال “ابن فهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”في الليلة الظلماء يفتقد البدر, إسمع من خادمك, تبي النصره؟إستعصم بالله وأخلص له الدين وصلي لربك وأنحر وتعبد له بالقرآن #الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف”.

في الليلة الظلماء يفتقدالبدر,إسمع من خادمك,تبي النصره؟إستعصم بالله وأخلص له الدين وصلي لربك وأنحروتعبدله بالقرآن #الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 24, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى ناصحا إياه: “تعرفني لم أغشك أوغيرك, والله لو كل أهل ألأرض, لن ينفعوك,وإنت رأيت؟إلجأ للحي القيوم وقل حسبي الله من قلبك, إذا قبلك نصر #الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف”.

تعرفني لم أغشك أوغيرك,والله لوكل أهل ألأرض, لن ينفعوك,وإنت رأيت؟إلجأللحي القيوم وقل حسبي الله من قلبك,إذاقبلك نصر #الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 24, 2017

وتابع مطالبا إياه بعدم اليأس: “لاتيأس من روح الله,فاصدق الله يصدقك,بع لله,سبحانه إن نظرإليك نظره فقط,خلاص,جاءك النصرالعظيم,وألإخلاص له وترك غيره #الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف”.

لاتيأس من روح الله,فاصدق الله يصدقك,بع لله,سبحانه إن نظرإليك نظره فقط,خلاص,جاءك النصرالعظيم,وألإخلاص له وترك غيره #الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 24, 2017

وأردف قائلا: “وتأكد أن الله أمره معجز,وعاهد الله على البراءه من كل ظلم, وأنك ترجوه وتخافه وحده, وأن همك ألأول رضاه سبحانه,صلي وأكثر #الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف”.

وتأكدأن الله أمره معجز,وعاهدالله على البراءه من كل ظلم,وأنك ترجوه وتخافه وحده,وأن همك ألأول رضاه سبحانه,صلي وأكثر #الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 24, 2017

واختتم تدويناته قائلا: “وأما كلام توتر فلا يهمك ألأهم تعلم أن ليس بنافع ولاناصر إلا الله,فعليك بالقرآن والسنه والقلب السليم وتشوف أقولك لله. #الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف”.

وأما كلام توتر فلايهمك ألأهم تعلم أن ليس بنافع ولاناصرإلاالله,فعليك بالقرآن والسنه والقلب السليم وتشوف أقولك لله. #الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 24, 2017

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء وصحيفة “نيويورك تايمز” وشبكة “NBC” الأمريكيتين، قد نقلتا عن مصادر مقربة من القصر السعودي أن ما حدث في السعودية هو انقلاب وأن عزل ولي العهد السابق محمد بن نايف تم بعدم رضاه، وأنه تم ابتزازه بتعاطيه “المورفين” و”الكوكايين”.

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