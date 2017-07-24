مكالمة بين السفيرة الاسرائيلية في عمان ونتنياهو وقاتل الاردنيين

انتقد الفنان الكوميديّ الأردنيّ نيكولاس خوري، سماح الحكومة الأردنية بعودة طاقم السفارة الإسرائيلية الى “إسرائيل”، ومن بينهم حارس الأمن الذي قتلَ أردنييْن مساء الأحد.

وقال “خوري” في منشورٍ له على حسابه بـ”فيسبوك”: “حارس السفارة القاتل رجع عند جماعته معزز مكرم! الله يسامح الحكومة! هيك خليتوه يروح بدون ما يقتل تنين تلات كمان! ولو عحسابه محنا… ارواحنا ترخصله!!”.

وأضاف: “الي قتل المواطن في السفارة مش متهور … الي قتلهم إرهابي”.

كانت السلطات الإسرائيلية أعلنت عودة طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان لإسرائيل بمن فيهم الحارس الذي قتل أردنيين الأحد.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن عودة طاقم السفارة جاء نتيجة للجهود الإسرائيلية التي بذلت منذ الحدث بالإضافة للمكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الملك الأردني عبد الله الثاني ظهر الاثنين.

وأضافت القناة أن طاقم السفارة بمن فيهم السفيرة “عينات شلاين” وصلوا الليلة الماضية إلى معبر “اللنبي” قادمين من الأردن وذلك بعد التفاهم مع الأردن حول السماح بعودتهم.

يأتي ذلك على الرغم من قرار وزير الداخلية الأردني والذي يقضي بحظر خروج الحارس من السفارة إلى حين استجوابه وذلك بعد ساعات من قتله لأردنيين داخل أحد المنازل التابعة للسفارة بالعاصمة الأردنية عمان.

ووفقاً لما أوردته القناة العبرية الثانية فقد يكون ما جرى عبارة عن صفقة بين “إسرائيل” والنظام الأردني يسمح فيها النظام بمغادرة طاقم السفارة بمن فيهم الحارس القاتل مقابل إزالة “إسرائيل” للبوابات الإلكترونية.

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