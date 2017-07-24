في خطوة مفاجئة، رفعت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، الحجب عن موقعي “الجزيرة نت”، و”بي أن سبورت”، ودون إعلان رسمي.

وتفاجأ سعوديون فجر الاثنين، بأن موقعي “الجزيرة” و “بي أن سبورت”، باتا متاحين للتصفح، بعد شهر كامل من حجبهما على إثر الأزمة الخليجية.

وعبر ناشطون سعوديون عن سعادتهم برفع الحجب عن الموقعين، متمنين أن يكون ذلك قرارا رسميا، وليس خطأ غير مقصود.

وكان لافتا الفرحة التي عمت على حسابات الشبان السعوديين المتابعين لمباريات كرة القدم، إذ إن رفع الحجب عن “بي أنسبورت”، يمكنهم من تجديد اشتراكهم بالقناة عبر الموقع الرسمي.

يشار إلى أن الإمارات سبقت السعودية برفع الحجب عن موقع “بي إن سبورت” قبل يومين، دون التعليق على ذلك.

من جانبه، نفى المستشار في الديوان الملكي السعودي ومدير الحملة الإعلامية ضد قطر “سعود القحطاني” رفع الحظر، زاعما بأن رفع الحجب ناتجا عن خلل فني.

وقال “القحطاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية هو بسبب خطا فني سيتم إصلاحه بالساعات القادمة”.

رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية هو بسبب خطا فني سيتم إصلاحه بالساعات القادمة. — سعود القحطاني (@saudq1978) July 24, 2017

الغريب في الأمر أن موقع “الجزيرة نت” وموقع شبكة “بي إن سبورت” قد عدتا للعمل في مصر تزامنا مع عودتهما في المملكة العربية السعودية وفقا لما أفاد بها مراسل “وطن” في القاهرة، وهو الامر الذي يكذب ادعاءات “القحطاني”.

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