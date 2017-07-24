نشرت وسائل إعلامٍ عبريّة، تسجيلاً صوتياً، للمكالمة الهاتفيّة التي أجراها رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع السفيرة الإسرائيلية في عمّان “عينات شلاين”، ومع رجل الأمن قاتل الأردنييْن في السفارة الإسرائيليّة، وهُما في طريق عودتهما إلى “إسرائيل” مع كامل طاقم السفارة، مساء الإثنين.

وفي المكالمة يُهنئ “نتنياهو” سفيرة الاحتلال وضابط الأمن على عودتهما لـ”إسرائيل”، بينما عبّرت السفيرة “شلاين” عن شكرها للجهود التي بذلها نتنياهو لإعادة طاقم السفارة من الأردنّ.

وقال “نتنياهو” للسفيرة: “نحن سعداء بعودتكم ..هل زيف ( قاتل الأردنيين ) بجوارك؟!، لتردّ بإعطائه الهاتف ليتحدث معه.

وقال “نتنياهو” للحارس القاتل: “زيف .. هل حددت موعدا مع صديقتك”، فقال الأخير: “لا …يوجد متسع من الوقت”. ثم سأله نتنياهو: “هل انت بخير”، فرد عليه بالقول: “انا بخير وأود ان اشكرك على الجهود التي بذلتها لاعادتي وانت وعدتني أمس باعادتي وشعرت اليوم ان دولة باكملها تقف خلفي ولَك كل الشكر والتقدير من أحشاء قلبي”.

وأضاف “نتنياهو”: “قلت لك انني سأعيدك الى بيتك وها انت تعود الى بيتك”.

كانت السلطات الإسرائيلية أعلنت عودة طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان لإسرائيل بمن فيهم الحارس الذي قتل أردنيين الأحد.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن عودة طاقم السفارة جاء نتيجة للجهود الإسرائيلية التي بذلت منذ الحدث بالإضافة للمكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الملك الأردني عبد الله الثاني ظهر الاثنين.

وأضافت القناة أن طاقم السفارة بمن فيهم السفيرة “عينات شلاين” وصلوا الليلة إلى معبر “اللنبي” قادمين من الأردن وذلك بعد التفاهم مع النظام الأردني حول السماح بعودتهم.

يأتي ذلك على الرغم من قرار وزير الداخلية الأردني والذي يقضي بحظر خروج الحارس من السفارة إلى حين استجوابه وذلك بعد ساعات من قتله لأردنيين داخل أحد المنازل التابعة للسفارة بالعاصمة الأردنية عمان.

ووفقاً لما أوردته القناة العبرية الثانية فقد يكون ما جرى عبارة عن صفقة بين “إسرائيل” والنظام الأردني يسمح فيها النظام بمغادرة طاقم السفارة بمن فيهم الحارس القاتل مقابل إزالة “إسرائيل” للبوابات الإلكترونية.

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