كشف والد الشاب الأردني الذي استشهد في حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء الأحد بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمان، زكريا الزواودة، تفاصيل ما حصل مع نجله قائلا: “أحتسب ابني شهيد عند الله”.

وقال “الزواودة”، إن أحد الأشخاص حضر إلى معرض مفروشات وقام بشراء غرفة نوم، موضحا أنه كان يوم أمس الأحد موعد تركيب الغرفة داخل شقة أحد موظفي السفارة الإسرائيلية في عمان.

وأشار “الزواودة”، أنه كان في آخر اتصال مع إبنه عند الساعة الثانية ظهرا يوم الحادث، حيث أبلغه أن الشاب “ماهر” وهو موظف بالمنجرة ذاتها التي يعملان بها، ذهب للحصول على “المعدات” لغاية تركيب غرفة النوم، مشيرا إلى انه بعد ذلك لم يعلم عن ابنه أي شيء بعد أن قام بالاتصال به ولم يجيب، وذلك وفقا لما صرح به لصحيفة “الغد” الأردنية.

وكشف الوالد أنه قام بالاتصال على حارس الشقة العائدة ملكيتها للموظف الإسرائيلي، فأبلغه الحارس بحدوث اطلاق نار داخل الشقة وأن ابنه والشاب الآخر والموظف الإسرائيلي قد أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

وقال الزواوده، انه توجه لعدة مستشفيات للبحث عن ابنه منهم مستشفى المركز العربي، فأخبروه بضرورة مراجعة مركز أمن الشميساني، فقام بمراجعة المركز الأمني فتم تحويله إلى مديرية شرطة عمان، وهناك أبلغوه بوفاة ابنه نتيجة إطلاق النار عليه، وان التحقيقات ما تزال جارية.

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