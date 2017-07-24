كشف والد الشاب الأردني الذي استشهد في حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء الأحد بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمان، زكريا الزواودة، تفاصيل ما حصل مع نجله قائلا: “أحتسب ابني شهيد عند الله”.
وقال “الزواودة”، إن أحد الأشخاص حضر إلى معرض مفروشات وقام بشراء غرفة نوم، موضحا أنه كان يوم أمس الأحد موعد تركيب الغرفة داخل شقة أحد موظفي السفارة الإسرائيلية في عمان.
وأشار “الزواودة”، أنه كان في آخر اتصال مع إبنه عند الساعة الثانية ظهرا يوم الحادث، حيث أبلغه أن الشاب “ماهر” وهو موظف بالمنجرة ذاتها التي يعملان بها، ذهب للحصول على “المعدات” لغاية تركيب غرفة النوم، مشيرا إلى انه بعد ذلك لم يعلم عن ابنه أي شيء بعد أن قام بالاتصال به ولم يجيب، وذلك وفقا لما صرح به لصحيفة “الغد” الأردنية.
وكشف الوالد أنه قام بالاتصال على حارس الشقة العائدة ملكيتها للموظف الإسرائيلي، فأبلغه الحارس بحدوث اطلاق نار داخل الشقة وأن ابنه والشاب الآخر والموظف الإسرائيلي قد أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.
وقال الزواوده، انه توجه لعدة مستشفيات للبحث عن ابنه منهم مستشفى المركز العربي، فأخبروه بضرورة مراجعة مركز أمن الشميساني، فقام بمراجعة المركز الأمني فتم تحويله إلى مديرية شرطة عمان، وهناك أبلغوه بوفاة ابنه نتيجة إطلاق النار عليه، وان التحقيقات ما تزال جارية.
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تعليق واحد علي ““احتسبه عند الله شهيدا”.. والد شهيد السفارة الإسرائيلية في الأردن يكشف تفاصيل ما حدث”
ما جرى بالتفصيل هو أن الطبيب الأردني الذي توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال تواجده في السكن المالك له والذي قام بتأجيره للسفارة ، كان متواجدا عصر الأحد في ذلك المبنى .
وأن المجني عليه الشاب محمد زكريا الدوايمه الذي يعمل بالنجارة ، وكانت مهمته القيام بأعمال صيانة لهذا السكن ، لم يكن يعلم أن هذا السكن مؤجر للسفارة الإسرائيلية .
ودار خلاف حاد ما بين المجني عليه الدوايمة والطبيب الأردني ، ومن هنا بدأ الشجار ، حيث أطلق مدير الأمن الإسرائيلي في السفارة النار عليهما ما أدى الى مقتل الدوايمة على الفور ، واصابة الطبيب ، الذي توفي لاحقا متأثرا بجراحه.
بعد ذلك تم نقل مدير الأمن الإسرائيلي بالسفارة بعد أن ادعى اصابته طعنا بأداة حادة ، إلا أنه لم يصب ، وأن حالته الصحية حسنة ،وسيعود الى عمله لاحقا ، وكما يقال باللهجة العامية ” الشاطر يفهم ” .
الساعات القادمة ستكشف التفاصيل الدقيقة لما حدث في السفارة الإسرائيلية ، بعد انتهاء التحقيقات النهائية ، خاصة أن الرواية الأمنية الأولية هي دقيقة وواقعية مائة بالمائة .