استمرارا وإمعانا في سقوط الكثير من دعاة المملكة العربية السعودية، أثنى الداعية السعودي وإمام جامع أبو بكر في المدينة المنورة وأستاذ الفقه المقارن في الجامعة الإسلامية، الدكتور ماجد الفهد، على تعامل الجيش الإسرائيلي مع الفلسطينيين.

وقال “الفهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مستعينا بصور تنشرها عادة وسائل الإعلام الإسرائيلية في محاولة منها للدفاع عن وحشيتها: ” #غزه_تحت_القصف صورة معبرة لتعامل الجيش الاسرائيلي مع الفلسطيين الذين يعانون من ارهاب حماس ! الإعلام يرسم لنا صورة خاطئة”.

#غزه_تحت_القصف

صورة معبرة لتعامل الجيش الاسرائيلي مع الفلسطيين الذين يعانون من ارهاب حماس ! الإعلام يرسم لنا صورة خاطئة pic.twitter.com/bi6SgKIL9P — د:ماجد الفهد (@Mjeed60) July 24, 2017

ما لم يعرفه هذا الإمام السعودي “المنبطح” والذي يتقصى معلوماته على ما يبدو من وسائل الاعلام السعودية والمصرية, أن الجيش الاسرائيلي لم يدخل غزة, كما يروج لهذه الصورة.

واللافت والمثير للجدل أن هذا الإمام السعودي لم يتذكر أن في هذه الايام من العام 2014 كانت قوات الاحتلال قد ارتبكت مجزرة حي الشجاعية التي راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات فيها في أكبر مجزرة بالتاريخ المعاصر تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وخلفت الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة مئات الشهداء وآلاف الجرحى, وتدمير البنى التحتية بالقطاع المحاصر تحت حجة محاربة انفاق المقاومة التي زلزلت الكيان الصهيوني.

ونحن في “وطن” ندعو هذا الإمام السعودي إلى مشاهدة الفيديوهات المرفقة على موقع “يوتيوب” عن مجرزة الشجاعية والحرب الاسرائيلية على غزة, حتى لا يكون مضللاً كما هو الان.

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “الفهد”، مؤكدين بأن من لا يدافع عن جرائم الاحتلال إلا من كان منهم، ناعتين إياه بالأضل سبيلا من الحمار، في حين تعهد البعض بتخصيص نصيب من دعائهم في سجودهم عليه.

لا يعرف اليهودي الا يهودي مثله… — أيقونة الشهادة (@abd4lrhman) July 24, 2017

ساجعل لك من دعائي نصيب في سجودي

عليك من الله ما تستحقه — khalil ahmad khalil (@mohajer_19) July 24, 2017

لعنة الله عليك و على أمثالك من الصهاينة الجدد الذين يغزون الخليج الان — محمد عابد أبو فتحي (@abufathi2010) July 24, 2017

انت كالحمار بل أضل — Alaa Shaker (@AlaaShaker17) July 24, 2017

وكان “الفهد” قد شن هجوما عنيفا على حركة “حماس” يوم الجمعة الماضية، حيث قال في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر”: ” اللهم طهر المسجدالاقصى من حماس .. اللهم انهم طغوا وافسدوا .. اللهم صب عليهم سوط عذاب “.!

وأضاف في تغريدة أخرى: “قضيتنا الان فلسطينية فقط ..حماس تقوم بجرائم ضد الاسرائيليين يتحمل تبعاتها الشعب الفلسطيني المسكين”.

Also published on Medium.