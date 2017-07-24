سخرت الاكاديمية القطرية، الدكتورة هند المفتاح تميم، من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهكمية على قطر خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية في محافظة مطروح، مذكرة إياه بأن عظمة الدول لا تقاس بصغر حجمها.

وقالت هند المفتاح” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”نذكر السيسي المستهزأ بمساحة قطر إن سنغافورة صغيرة الحجم تتفوق اقتصاديا على مصر مئات المرات! لو كانت الدول تقاس بالحجم لكان الفيل ملك الغابة!”.

نذكر السيسي المستهزأ بمساحة قطر إن سنغافورة صغيرة الحجم تتفوق اقتصاديا على مصر مئات المرات!

لو كانت الدول تقاس بالحجم لكان الفيل ملك الغابة! — د. هند المفتاح #تميم (@halmuftah) July 23, 2017

وأضافت في تغريدة أخرى: ” ننصح السيسي بعدم استعراض عضلاته “الهشة” والأولى له انجاز ما حققته قطر من نهضة وتنمية اقتصادية واجتماعية .. لشعبه عوضاً عن الانشغال بإعدامهم!”.

ننصح السيسي بعدم استعراض عضلاته "الهشة" والأولى له انجاز ما حققته قطر من نهضة وتنمية اقتصادية واجتماعية .. لشعبه عوضاً عن الانشغال بإعدامهم! — د. هند المفتاح #تميم (@halmuftah) July 23, 2017

“وكان “السيسي” قد وجه رسالة غير مباشرة لقطر أثارت سخرية الجميع خلال افتتاح قاعد “محمد نجيب” العسكرية، قائلا: ” لما إحنا بنقول من فضلكم لا تتدخلوا في أمورنا أو لا تتدخلوا في شؤوننا.. يعني ده أمر شرعي، أمر محمود ألا نتدخل في شؤون بعضنا البعض، كل دولة رغم إن إحنا بيجمعنا منطقة وثقافة واحدة وأصولنا وديانتنا واحدة، ولكن كلنا لنا خصوصياتنا، يعني انتو عايزين تتدخلوا في مصر؟ ده مصر فيها 100 مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم.. بأكل سنة من بعض الشعوب. ده إحنا لما بنعمل مشروع إسكان، بنعمل مليون شقة في سنتين أو ثلاثة، ولا مؤاخذة لبعض البلدان ده يبقى عدد سكانها كله”.

وأضاف قائلا: “عايز تتدخل في مصر؟ طب ليه؟ تقدر انت على مصروف مصر؟ تقدر تصرف 100 مليار سنوياً على مصر؟ ما تقدرش. فخليك في حالك أحسن وخليك في بلدك أحسن. هنا دي دولة، لن تسمح أبداً ولا شعبها حيسمح أبداً أن أحد يتدخل في شؤونها. محدش حيقدر يتدخل في شؤونها.”

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