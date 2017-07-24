رغم مشاركته في أكثر من مئة فيلم، بعضها يعدّ علامات في السينما المصرية، أعلن النجم المصري يوسف شعبان أنه قرر اعتزال التمثيل بشكل نهائي.

وأكد أن قراره جاء بعد تفكير طويل وأرجع أسباب الاعتزال لأمور شخصية لم يحب أن يتحدث عنها، مؤكداً أنه لن يتراجع عن هذا القرار.

ويأتي هذا القرار بعد اعترافه في أكثر من مقابلة أنه يعاني من ابتعاد المنتجين عنه وجلوسه في بيته دون عمل، إضافة الى معاناته من مرض في الكلى منذ فترة طويلة.

ويأتي قرار شعبان بعد أيام من اعتزال الفنان محمود الجندي والذي جاء بناء على عدم تقدير من قبل المنتجين لفنه.

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