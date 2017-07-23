وصل الهوس الإسرائيليّ في القدس المحتلة، حدّ إعلان شرطة الاحتلال عن اعتقالها فلسطينيًا من سكّان وادي الجوز، بسبب خطبة أمام المحتشدين من المصلين قرب باب الأسباط يوم الجمعة الماضية، تضمّنت دعوات بأن يصبح أبناء عناصر الشرطة الإسرائيليّة أيتامًا، وتصير نساؤهم “أرامل”.

وقالت المتحدّثة باسم شرطة الاحتلال اليوم الأحد (23 تموز/ يوليو)، إنّ الفلسطيني يبلغ من العمر (42 عامًا)، وأنّ اعتقاله جاء ضمن “جهود مكافحة التحريض”، حيث دعا في خطبته أمام المصلين لأن يتيتّم أبناء أفراد الشرطة، و”تُرمّل” نساؤهم, مشيرةً إلى أنّ محكمة الصلح الإسرائيليّة في القدس، مددت اعتقاله إلى يوم غد الاثنين.

واعتبرت المتحدّثة الإسرائيليّة أنّ “مثل هذه التصريحات وبالذات أمام حشود من قبل رجل دين لها، قد تتبعها عواقب خطيرة شديدة”. وفق ما نشر موقع “الترا فلسطين”

وعلّق الفلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي، بسخرية شديدة على الخبر، ورأى فيه بعضهم تعبيرًا عن الخوف الإسرائيلي من العقوب الإلهية التي قد تلحق بهم نتيجة أعمالهم في القدس والأقصى.

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