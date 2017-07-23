رد وزير الشؤون الإماراتية، على تقرير قناة “” الذي وصفه بأنه “”، معربا عن سروره عما وصفته به الجزيرة قائلاً إن الجزيرة ستخرج من هذه الأزمة وتتحول لقناة محلية. !

 

وقال “قرقاش” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سررت بتحيّز وإرتباك تقرير الجزيرة الذي تناولني لأنه خير دليل على غياب المهنية، ستخرج الجزيرة من هذه الأزمة قناة محلية ومنشور حزبي باهت”.

 

من جانبهم، كذب متابعو “قرقاش” ادعاءاته بأن تتحول “الجزيرة” لقناة محلية، مؤكدين بأنها القناة الافضل على الإطلاق في الوطن العربي وتبث الرعب في حكام الإمارات، ساخرين في الوقت نفسه من هذه القول على الرغم من تصريحه مسبقا بأنه لا يشاهد “الجزيرة”.

وكانت قناة الجزيرة قد بثت تقريرا حول قرقاش واصفة اياه بـ“ أو وزير تويتر”، حيث اعتبرت القناة أن قرقاش دأب خلال الأزمة الأخيرة الاعتماد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في إرسال تغريدات أشبه بأوامر للدوحة وتركزت على التحذيرات من مغبة عدم الاستجابة لمطالب الدول المحاصرة.

 

وقالت القناة في تقريرها “تقمص قرقاش في تغريداته دورا أكبر من دور وزير الدولة الذي هو دون الوزير بكل تأكيد بل وصل به التقمص إلى درجة تخيل معها الإمارات دولة عظمى.”

 

وأضافت “الجزيرة” إلى أن قرقاش “حول حسابه في موقع تويتر إلى منصة يقول فيها ما يرغب رؤساءه في سماعه.”

Also published on Medium.