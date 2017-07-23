قال مدير مكتب دراسات الشرق في إسطنبول مهنا الحبيل إن أبو ظبي سعت لإسقاط دور قطر الإقليمي وأرادت توريط السعودية في هذا المشروع. مشيرًا إلى أن الشيخ تميم بن حمد سعى للابتعاد كليًا عن آثار التوترات بين السعودية وقطر.

وأضاف الحبيل في مقابلة مع برنامج “حديث خاص” على التلفزيون العربي أن مصر والإمارات سعتا لتفجير بؤر التوتر في العلاقات السعودية القطرية، وتسعير الخلاف بين البلدين.

هل عناصر الخلاف داخلية محلية أم أن هناك مصالح كبرى تقف وراء هذا الخلاف؟ pic.twitter.com/jUSEQOFNpt — مكتب دراسات الشرق (@Alsharqinfo) July 22, 2017

وأشار الحبيل إلى أن الإشكالية التي يعيشها الخليج حالياً هي “ربط المصلحة الوطنية السعودية مع مصالح إمارة أبو ظبي التي تقدم نفسها كدولة اعتدال تتناسب والرؤية الأميركية الإسرائيلية”.

أبو ظبي ونظام السيسي ساهما بتوتير العلاقات القطرية السعودية pic.twitter.com/1URNjlHj0J — مكتب دراسات الشرق (@Alsharqinfo) July 22, 2017

وفي هذا السياق قال الحبيل إن اللهجة العدائية ضد حماس هي خطاب إماراتي لمصلحة إسرائيل، مضيفًا أنه يجب التمييز بين المصلحة الوطنية السعودية والأطماع الإيديولوجية لأبو ظبي.

وأكد الحبيل أن ترمب مهَّد لتدخل عسكري في قطر، وأعطى الضوء الأخضر لاجتياح قطر عسكريًا.

وفي سياق مختلف قال الحبيل إن الجزيرة والمركز العربي هما جزء من مشروع نهضة قطر ولا يمكن للدوحة أن تتخلى عنهما، وإنهما سيسندان السعودية إعلاميًا إن تعرضت لحملات تشويه غربية.

أما عن جهود حلِّ الأزمة الخليجية قال الحبيل إن ألمانيا وفرنسا والدبلوماسية الأميركية أثنوا على الدور التركي في الأزمة. وإن لقاءً مباشرًا بين ولي العهد السعودي والأمير القطري سيؤدي لحل الأزمة.

وفي هذا السياق قال الحبيل إن تراجع الإمارات عن مشروعها الاستراتيجي الخطير أمر مرحَّب به، وإن مصالحة نسبية في مصر هي مصلحة قطرية وسعودية وتركية.

وفي الختام قال الحبيل: “وعدت ألا أتدخل في الشؤون السعودية لكن أتمنى الاعتناء بمسألة الإصلاح الداخلي، وإن الإصلاحات في السعودية تقتضي بالضرورة إنهاء الخلاف مع قطر”.

Also published on Medium.