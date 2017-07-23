نحن نعرف أن كوريا الشمالية هي دولة منغلقة؛ لذلك قد نستبعد وجود أي نشاط تجاري خارجي للبلد. لكن الواقع عكس ذلك تمامًا، فكوريا الشمالية تمتلك العديد من المنتجات التي تقوم بتصديرها للخارج سواءً بشكل قانوني أو غير قانوني.

فمصانعُ الأسلحة تعتبرُ احدَ المصادر التي تجني كوريا أموالها من خلالها، حيث تعتبر “بيونغ يانغ” واحدةً من أكثر دول العالم تسليحاً بجيش يقارب قوامه مليون جندياً أساسياً، ولا يقتصر دور الدولة على مجرد بيع الاسلحة الثقيلة فقط، لكنها تعرض الشراكة في بناء مصانع الأسلحة لعملائها مثل اثيوبيا ونيجيريا ومدغشقر.

تعرّفوا الى المزيد عن المصادر التي تجني كوريا الشمالية أموالها عبرها في هذا الفيديو، الذي اعدّته قناة “متع عقلك” على “يوتيوب” ..

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