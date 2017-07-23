نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فيديو وصور، أظهرت قيام نساء سوريات بحرق “البرقع”، ورجالاً يحلقون لحاهم، بعد أن تمكنت قوات سوريا الديمقراطية و”وحدات حماية الشعب” من تحريرهم من مدينة الرّقة السورية.

وقالت الصحيفة إنّ “داعش” كان يجبر الرجال على إطلاق لحاهم، فيما اجبر النسوة على لبس “البرقع” .

وفي مقطع الفيديو تقول إحدى الامهات إنّ عناصر “داعش” قتلوا والدها وزوجها، فيما قالت أُخرى إنّ والدها أُحرِقَ حتى الموت من قبل عناصر “داعش”.

وتقول إحدى النسوة اللاتي تمكنّ من الخروج من الرقة، إن ابنها قتل على يد داعش لأنه رفض الصلاة.

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