نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فيديو وصور، أظهرت قيام نساء سوريات بحرق “البرقع”، ورجالاً يحلقون لحاهم، بعد أن تمكنت قوات و”وحدات حماية الشعب” من تحريرهم من مدينة الرّقة السورية.

وقالت الصحيفة إنّ “” كان يجبر الرجال على إطلاق لحاهم، فيما اجبر النسوة على لبس “البرقع” .

وفي مقطع الفيديو تقول إحدى الامهات إنّ عناصر “داعش” قتلوا والدها وزوجها، فيما قالت أُخرى إنّ والدها أُحرِقَ حتى الموت من قبل عناصر “داعش”.

وتقول إحدى النسوة اللاتي تمكنّ من الخروج من ، إن ابنها على يد داعش لأنه رفض الصلاة.

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