كاد ان يتحول احتفال بمناسبة يوم ميلاد المغنية “دريا تونا” والدة المغني التركي الشاب “إيدو تاتليسيس” إلى كارثةٍ حقيقة تودي بحياة العائلة الفنية ومقربين منها.

وأظهر فيديو نشره “تاتليسيس” وهو يقدم قالب الحلوى لوالدته لحظة مباغتة الحضور بزلزال ضرب الاراضي التركية بقوة 6.7 درجة، فغمرت المياه المكان من تحت اقدامهم ودبت الرعب فيهم، بخاصة مع انقطاع التيار الكهربائي على الفور.

وكانت العائلة واصدقاؤها في مدينة “بودروم” الساحلية القريبة من مركز الزلزال بمسافة 10 كيلومترات فقط، والذي قتلت اهتزازاته التي امتدت إلى اليونان سائحين، أحدهما سويدي، وأصابت 120 آخرين بجروح، ودبت رعباً مشهوداً في السكان.

Bodrumda deprem oldu .. Hepimize geçmiş olsun bu güzel günde sağlık olsun 🙏🏻 Annemin doğum gününü kutlarken yakalandık.. Küfürler için özür dileriz 🙏🏻 A post shared by İdo Tatlıses (@idotatlises) on Jul 20, 2017 at 5:22pm PDT

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