نشرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة مقطع فيديو بطولي لأحد الشباب الفلسطينيين المرابطين على أبواب المسجد الأقصى، وهو يكمل صلاته بثبات دون أي اعتبار للقنابل الصوتية والرصاص المطاطي الذي أطلقه جنود الاحتلال خلال المواجهات التي شهدها حي وادي الجوز بالقدس المحتلة مساء أمس السبت.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد هاجم جنود الاحتلال الإسرائيلي “الخيالة”، تجمعا للمتظاهرين وقاموا بإلقاء القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع مع إطلاق كثيف للرصاص المطاطي لتفريقهم، إلا أن الشاب الفلسطيني بقي صامدا وثابتا حتى أكمل صلاته.

وتشهد مدينة القدس منذ عشرة أيام مواجهات عنيفة بين المرابطين على أبواب المسجد الأقصى وقوات الاحتلال، على إثر قيام إسرائيل بتركيب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد في محاولة لفرض الأمر الواقع لتقسم الأقصى “زمانيا ومكانيا”، مستغلة العملية الفدائية التي نفذها ثلاثة شبان من فلسطينيي الداخل في المسجد الأقصى، الجمعة قبل الماضية مما أدت لمقتل شرطيين إسرائيليين.

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